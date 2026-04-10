Planirate vikend u prirodi? izdano je crveno upozorenje, evo kako se možete pripremiti

Sezona je peludnih alergija, a u travnju i svibnju posebno probleme stvara pelud breze, jednog od najvećih alergena u skupini stabala, te pelud čempresa, rasprostranjene zimzelene drvenaste biljke čiji alergeni pelud u zraku može biti prisutan čitave godine.

Breza je vrlo često stablo u gradskim zonama, vrlo je prilagodljiva i rasprostranjena, a cvate krajem ožujka i početkom travnja, no pelud se u zraku može zadržati sve do kraja svibnja.

Cvatu i čempresi, široko rasprostranjeni po cijeloj Hrvatskoj, a proizvode velike količine peluda koji je u kontinentalnim krajevima prisutan od veljače do kraja lipnja, a na Jadranu se u zraku zadržava kroz cijelu godinu, i također je jedan od čestih alergena.

Još jedno stablo koje sada cvate i ispušta visoko alergeni pelud jest hrast, sinonim čvrstoće i otpornosti i zvan vladarom šume, a čest je i u urbanim sredinama. Najveća je koncentracija hrastova peluda tijekom cvata, u travnju i svibnju.

Trenutačno su prisutne i visoke koncentracije peluda stabala graba i platane te korovne biljke crkvine, raširene u obalnom području.

Donosimo peludnu prognozu za vikend za najveća četiri grada u Hrvatskoj:

Kako se zaštititi?

Nastavni zavod za javno zdravstvo uputio je preporuke što možete učiniti kako biste izbjegli jake alergijske reakcije: