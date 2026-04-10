Planirate vikend u prirodi? izdano je crveno upozorenje, evo kako se možete pripremiti

Sezona je peludnih alergija, a u travnju i svibnju posebno probleme stvara pelud breze, jednog od najvećih alergena u skupini stabala, te pelud čempresa, rasprostranjene zimzelene drvenaste biljke čiji alergeni pelud u zraku može biti prisutan čitave godine.
Breza je vrlo često stablo u gradskim zonama, vrlo je prilagodljiva i rasprostranjena, a cvate krajem ožujka i početkom travnja, no pelud se u zraku može zadržati sve do kraja svibnja.
Foto:
Getty Images
Cvatu i čempresi, široko rasprostranjeni po cijeloj Hrvatskoj, a proizvode velike količine peluda koji je u kontinentalnim krajevima prisutan od veljače do kraja lipnja, a na Jadranu se u zraku zadržava kroz cijelu godinu, i također je jedan od čestih alergena.
Još jedno stablo koje sada cvate i ispušta visoko alergeni pelud jest hrast, sinonim čvrstoće i otpornosti i zvan vladarom šume, a čest je i u urbanim sredinama. Najveća je koncentracija hrastova peluda tijekom cvata, u travnju i svibnju.
Trenutačno su prisutne i visoke koncentracije peluda stabala graba i platane te korovne biljke crkvine, raširene u obalnom području.
Donosimo peludnu prognozu za vikend za najveća četiri grada u Hrvatskoj:
Peludna prognoza - 4
Peludna prognoza - 1
Peludna prognoza - 2
Peludna prognoza - 2
Kako se zaštititi?
Nastavni zavod za javno zdravstvo uputio je preporuke što možete učiniti kako biste izbjegli jake alergijske reakcije:
- informirati se o kretanjima peludnih alergena na web-stranici Zavoda
- izbjegavati odlazak u prirodu za vrijeme sunčanog i vjetrovitog vremena
- za odlazak u prirodu izabrati dan nakon kiše jer su tada koncentracije peluda u zraku najniže
- nakon boravka na otvorenom prostoru, pri povratku kući oprati ruke, istuširati se, oprati kosu i presvući odjeću
- ne sušiti rublje na zraku u vrijeme visokih koncentracija peluda
- prekriti krevet i zatvoriti prozore u vrijeme najveće koncentracije peluda
- nositi sunčane naočale i šešire tijekom dana
- četkati i prati kućne ljubimce jer oni također skupljaju pelud
- boraviti u zatvorenim i klimatiziranim prostorima
- uzimati redovito terapiju koju vam je propisao liječnik.