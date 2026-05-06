RADNE/NERADNE NEDJELJE
Kamo u kupovinu ove nedjelje? Imamo popis otvorenih trgovina i trgovačkih centara
Piše DNEVNIK.hr,
06. svibnja 2026. @ 08:51
Provjerili smo koja će vrata kupcima ostati otvorena širom Hrvatske. Pogledajte gdje možete obaviti kupovinu u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i ostalim gradovima.
Kako biste izbjegli nepotrebnu vožnju gradom i traženje otvorenih vrata, pripremili smo vam pregledan popis trgovina i trgovačkih centara koji rade ove nedjelje.
Bez obzira trebate li brzi shopping za nedjeljni ručak ili planirate obiteljski izlet do trgovačkog centra, u nastavku provjerite koje su vam poslovnice na raspolaganju.
Superkonzum
Zagreb:
- Zagrebačka av. 108, Zagreb
Osijek:
- Ulica Hrvatske republike 21, Osijek
- Opatijska 26F, Osijek
Lidl
Zagreb:
- Ilica 201, 10000 Zagreb
- Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb
- Ive Robića 4, 10000 Zagreb
- Slavenskog 1, 10000 Zagreb
- Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb
- Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb
Rijeka:
- Radnička 35, 51000 Rijeka
- Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka
Osijek:
- Ulica J. J. Strossmayera 350, 31000 Osijek
Split:
- Put Lore 4, 21000 Split
- Vukovarska ulica 190, 21000 Split
Plodine
Zagreb:
- Ulica Velimira Škorpika 11, Zagreb
Rijeka:
- Ulica Martina Kontuša 5, Rijeka
- Ružićeva ulica 29, Rijeka
Split:
- Ulica Put Supavla 15, Split
- Ulica Put Pazdigrada 5, Split
Interspar
Zagreb:
- Jankomir 33, Zagreb
- Škorpikova 34/2, Zagreb
Rijeka:
- Liburnijska ulica 1, Rijeka
Popis poslovnica Pevexa koje rade ove nedjelje pogledajte na stranici radne-nedjelje.com.
Tommy
Rijeka:
- Kvaternikova 65, Rijeka
- Alda Colonella 2, Rijeka
- Ulica Save Jugo Bujkove 1, Rijeka
- Vere Bratonje 28, Rijeka
Split:
- Mažuranićevo šetalište 24A, Split
- Mejaši 33, Split
- Matice hrvatske 1, Split
- Kranjčevića 45, Split
- Šoltanska 12, Split
Eurospin
- Zagrebačka cesta 162A, Zagreb (Dubec)
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica
- Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor
- Zagrebačka cesta 70C, Zlatar
- Celine 2, Vrbovec
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivanec
- Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci
- Ljudevita Šestića 7, Karlovac
- Ulica Gustava Krkleca 1, Varaždin
- Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar
- Koprivnička ulica 34A, Ludbreg
- Obrtnička ulica 2, Čakovec
- Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica
- Ulica kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
- Ulica Furićevo 20, Viškovo
- Stop Shop, Đakovo
- Žutska ulica 1, Biograd
- Ulica 3. gardijske brigade "Kune" 30, Osijek
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
- Solinska ulica 84, Split
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- City Center One Zagreb West
- Family Mall
- Supernova Sisak East
- Stop Shop Ludbreg
- Stop Shop Čakovec
- Stop Shop Đakovo