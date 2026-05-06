Kamo u kupovinu ove nedjelje? Imamo popis otvorenih trgovina i trgovačkih centara

Kako biste izbjegli nepotrebnu vožnju gradom i traženje otvorenih vrata, pripremili smo vam pregledan popis trgovina i trgovačkih centara koji rade ove nedjelje.

Bez obzira trebate li brzi shopping za nedjeljni ručak ili planirate obiteljski izlet do trgovačkog centra, u nastavku provjerite koje su vam poslovnice na raspolaganju.

Superkonzum

Zagreb:

Zagrebačka av. 108, Zagreb

Osijek:

Ulica Hrvatske republike 21, Osijek

Opatijska 26F, Osijek

Lidl

Zagreb:

Ilica 201, 10000 Zagreb

Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb

Ive Robića 4, 10000 Zagreb

Slavenskog 1, 10000 Zagreb

Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb

Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb

Rijeka:

Radnička 35, 51000 Rijeka

Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka

Osijek:

Ulica J. J. Strossmayera 350, 31000 Osijek

Split:

Put Lore 4, 21000 Split

Vukovarska ulica 190, 21000 Split

Plodine

Zagreb:

Ulica Velimira Škorpika 11, Zagreb

Rijeka:

Ulica Martina Kontuša 5, Rijeka

Ružićeva ulica 29, Rijeka

Split:

Ulica Put Supavla 15, Split

Ulica Put Pazdigrada 5, Split

Interspar

Zagreb:

Jankomir 33, Zagreb

Škorpikova 34/2, Zagreb

Rijeka:

Liburnijska ulica 1, Rijeka

Popis poslovnica Pevexa koje rade ove nedjelje pogledajte na stranici radne-nedjelje.com.

Tommy

Rijeka:

Kvaternikova 65, Rijeka

Alda Colonella 2, Rijeka

Ulica Save Jugo Bujkove 1, Rijeka

Vere Bratonje 28, Rijeka

Split:

Mažuranićevo šetalište 24A, Split

Mejaši 33, Split

Matice hrvatske 1, Split

Kranjčevića 45, Split

Šoltanska 12, Split

Eurospin

Zagrebačka cesta 162A, Zagreb (Dubec)

Samoborska cesta 131, Zagreb

Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica

Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor

Zagrebačka cesta 70C, Zlatar

Celine 2, Vrbovec

Ivanečko Naselje 2/28, Ivanec

Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci

Ljudevita Šestića 7, Karlovac

Ulica Gustava Krkleca 1, Varaždin

Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar

Koprivnička ulica 34A, Ludbreg

Obrtnička ulica 2, Čakovec

Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica

Ulica kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška

Ulica Furićevo 20, Viškovo

Stop Shop, Đakovo

Žutska ulica 1, Biograd

Ulica 3. gardijske brigade "Kune" 30, Osijek

Zvonarska ulica 63, Vinkovci

Solinska ulica 84, Split

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje