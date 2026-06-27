Hrvatska pod pekom: Temperature idu do 39 stupnjeva, pogledajte kad stiže osvježenje

Vrhunac toplinskog vala stiže u Hrvatsku. Tijekom vikenda očekuju se iznimno visoke temperature i sunčano vrijeme.
zračni udari
Amerika izvela nove napade na Iran
VREMENSKA PROGNOZA
Prženje se nastavlja, ali stiže i promjena: Pogledajte kada točno prestaje toplinski val i gdje prijeti olujno nevrijeme
JESTE LI ZNALI?
Zbog toplinskih udara blagi simptomi rijetkih bolesti preko noći mogu postati opasni
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prognozirao je za subotu sunčano i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će uglavnom biti slab, a na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura.
Toplinski val u Rijeci
Foto:
Damir Skomrlj/Cropix
Sredinom dana i poslijepodne okrenut će na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 32 i 37 stupnjeva.
Vrijeme 27. lipnja
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
Zbog toplinskog vala cijela je Hrvatska pod meteoalarmom. Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju je podignuta crvena razina upozorenja.
Toplinski val u Rijeci
Foto:
Damir Skomrlj/Cropix
"Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", poručili su iz DHMZ-a.
Zagrebačka, karlovačka i kninska regija su pod narančastim meteoalarmom.
Meteoalarm 27. lipnja
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
Vrijeme u nedjelju
Bit će sunčano i danju vrlo vruće i u nedjelju. U unutrašnjosti se lokalno očekuje umjeren dnevni razvoj oblaka.
Vjetar će uglavnom biti slab, a na istoku slab do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba bura, a od sredine dana slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.
Toplinski val u Rijeci
Foto:
Damir Skomrlj/Cropix
Najniža temperatura zraka bit će većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 34 i 39 stupnjeva.
Vrijeme 28. lipnja
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
Uz riječku, splitsku i dubrovačku regiju, crveni meteoalarm u nedjelju će biti upaljen i za zagrebačku te osječku regiju. U ponedjeljak bi im se, prema trenutnim prognozama, mogle pridružiti i karlovačka te kninska regija.
Meteoalarm 28. lipnja
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
Ipak, kako je prognozirao meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić, u drugom dijelu srijede i u četvrtak slijedi osjetno osvježenje s oborinom koja, osobito u početku, može stići uz olujno nevrijeme. Zatim ponovno više sunca, no ne i posve stabilno.