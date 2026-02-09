Pred Europom je "pakleni tjedan": Traže se odgovori na ključna pitanja, evo o čemu se radi

Europska unija priprema se za "pakleni tjedan" tijekom kojeg će se čelnici država članica suočiti s nekima od najtežih pitanja za Europu.

Njihova misija je Europu učiniti snažnim globalnim igračem u sve nemilosrdnijem svijetu. To znači povećati gospodarsku konkurentnost EU-a, smanjiti ovisnost o SAD-u i pomoći Ukrajini da se odupre iscrpljujućoj, četverogodišnjoj ruskoj invaziji.

Nadolazeći dani pokazat će može li se "Europa preokrenuti i postati istinski ujedinjena, potpuno zrela i neovisna", za Politico je rekao bivši talijanski premijer Enrico Letta.

Čelnici će se iz konferencijske dvorane u Bruxellesu premjestiti u dvorac na belgijskom selu, a potom u München, na najveću svjetsku međunarodnu sigurnosnu konferenciju.

Uz to, zastupnici Europskog parlamenta sastat će se u Strasbourgu da bi raspravljali o odmrzavanju trgovinskog sporazuma EU-a i SAD-a te o odobravanju dugoročnog proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034., dok će veleposlanici svih država članica u utorak održati razgovore u Bruxellesu.

Sastanak ministara obrane

Na dnevnom redu sastanka ministara obrane EU-a u Bruxellesu u srijedu će biti samo jedna točka: potpora Ukrajini.

Novi ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov trebao bi sudjelovati na sastanku i izvijestiti čelnike obrane Unije o najhitnijim potrebama svoje zemlje uoči četvrte godišnjice ruske sveobuhvatne invazije. Očekuje se da će zatražiti dodatne sustave protuzračne obrane, uključujući Patriot i NASAMS, koji su već dugo na vrhu popisa želja Kijeva.

Sastanak bi trebao bi potaknuti hitnu europsku raspravu o planu B za vlastitu sigurnost jer se SAD sve više udaljava od ostalih članova NATO, napomenuo je je Fabrice Pothier, izvršni direktor konzultantske kuće Rasmussen Global.

"Europa mora biti sposobna stajati na vlastitim nogama u slučaju da ostanemo sami", dodao je.

Gospodarski samit

Ukrajinska kriza bit će privremeno u drugom planu kada se čelnici 27 država članica EU-a u četvrtak okupe u malenom belgijskom selu Rijkhoven da bi se pozabavili gospodarskim problemima Unije.

Zatvoreni u dvorcu Alden Biesen iz 16. stoljeća, raspravljat će o tome kako EU učiniti bogatijim – od pojednostavljenja zakonodavstva do jačanja jedinstvenog tržišta i smanjenja ovisnosti o kritičnim sirovinama iz drugih dijelova svijeta.

Iako ni SAD ni Kina nisu izravno spomenuti, u pismu koje je čelnicima država članica poslao predsjednik Europskog vijeća António Costa naglašava se se EU sada nalazi u "svijetu pojačane – i ne uvijek poštene – gospodarske konkurencije i trgovinskih neravnoteža".

Razgovori u četvrtak trebali bi pomoći EU-u da zacrta smjer kroz taj promijenjeni svijet.

Sigurnosna konferencija

Od petka do nedjelje fokus će se zbog godišnje konferencije u Münchenu ponovno vratiti na obranu. Teme ovogodišnje sigurnosne konferencije bit će europska sigurnost i obrana te budućnost transatlantskog odnosa. Neslužbeno, pitanje koje svi postavljaju jest kako će se EU snaći bez vojne pomoći SAD-a.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte ne vjeruje da je to moguće te je prošlog mjeseca zastupnicima EU-a poručio da "nastave sanjati" ako misle da Europa to može bez SAD-a.

Do kraja tjedna možda neće biti odgovora na to, i druga velika pitanja, ali čelnici EU-a barem se nadaju da će uspjeti postaviti smjer kojim će Europa krenuti.