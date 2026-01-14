Hoće li on donijeti preokret? Ukrajina ima novog ministra obrane, odmah objavljeni prioriteti: "Potrebne su promjene"

Ukrajinski parlament danas je potvrdio je Mihajla Fedorova na poziciji ministra obrane, a Denis Šmihal imenovan je ministrom energetike i prvim potpredsjednikom vlade.

Fedorov je prethodno obnašao dužnost potpredsjednika vlade i ministra digitalne transformacije, a pod njegovim je vodstvom to ministarstvo predvodilo više projekata, uključujući proizvodnju dronova. Također je imao ključnu ulogu u pokretanju projekta Brave1, koji povezuje njegovo ministarstvo s Ministarstvom obrane radi razvoja vojne tehnologije, izvijestio je Kyiv Independent.

Fedorov se nakon imenovanja sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

"Odmah smo identificirali prve prioritete za Ministarstvo obrane. Glavni prioritet je protuzračna obrana. Postoje konkretne odluke koje se moraju provesti što je prije moguće", napisao je Zelenski na X-u

Drugi prioritet je, u koordinaciji s vojskom, znatno ojačati tehnološku komponentu da bi se zaustavilo napredovanje Rusa, kao i riješili problemi vezani uz logistiku na prvoj crti.

"Konkretno, provest će se ubrzana revizija financiranja obrambenog sektora. Mihajlo će predstaviti načine za rješavanje postojećih manjkova. Također se pripremaju odluke o povećanju plaća za naše ratnike na prvoj crti. Posebno radimo i na opskrbi dronovima. Ministarstvo obrane Ukrajine mora uvesti osnovnu razinu opskrbe dronovima za borbene brigade te osigurati nabavu specijaliziranih dronova sposobnih za djelovanje protiv neprijatelja na većim dubinama", dodao je Zelenski.

Naveo je i treći prioritet.

"Ministarstvo obrane Ukrajine predložit će sustavna rješenja za probleme koji su se nagomilali unutar teritorijalnih centara za novačenje. Odluke su već donesene da bi se osigurala pravednija raspodjela osoblja među borbenim brigadama. Međutim, potrebne su mnogo šire promjene u procesu mobilizacije koje će jamčiti više mogućnosti i za Obrambene i sigurnosne snage Ukrajine i za gospodarske procese u našoj državi", zaključio je Zelenski.

Rekonstrukcija vlade

Parlament je iz drugog pokušaja potvrdio predloženu rekonstrukciju vlade koju je pokrenuo Zelenski. Dan ranije, 13. siječnja, Šmihalovo imenovanje za ministra energetike podržalo je samo 210 zastupnika, a za imenovanje je potrebno 226 glasova.

Ministarstvo energetike gotovo je dva mjeseca bilo bez čelnika, što je bilo problem jer se Ukrajina suočava s teškom energetskom situacijom, a Rusija cilja kritičnu infrastrukturu zemlje.

Naime, ministrica energetike Svitlana Hrinčuk i ministar pravosuđa Herman Haluščenko smijenjeni su u studenome, nakon što su dovedeni u vezu s velikim korupcijskim skandalom.

U sklopu rekonstrukcije je šef vojne obavještajne službe Kirilo Budanov imenovan novim voditeljem Ureda predsjednika, a njegovu je bivšu dužnost preuzeo Oleh Ivaščenko, dosadašnji čelnik Vanjske obavještajne službe.

Još uvijek nije jasno tko će zamijeniti Fedorova na mjestu ministra digitalne transformacije, a Ukrajina nema ni ministra pravosuđa.