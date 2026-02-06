Eskalirao sukob SAD-a i Poljske, američki veleposlanik poludio: "Skandalozno je i gnusno uvrijedio Trumpa"

Američki veleposlanik u Poljskoj prekinuo je veze s predsjednikom tamošnjeg parlamenta zbog "skandaloznih i ničim izazvanih uvreda" protiv Donalda Trumpa nakon što je odbio podržati nominaciju američkog predsjednika za Nobelovu nagradu za mir.

"Ovo stupa na snagu odmah: Nećemo više imati nikakvih dogovora, kontakata ni komunikacije s predsjednikom parlamenta Włodzimierzom Czarzastym", objavio je veleposlanik Tom Rose na društvenoj mreži X u četvrtak.

To je izazvalo reakciju inače snažno proameričkog premijera Donalda Tuska.

"Gospodine ambasadore Rose, saveznici bi se trebali poštovati, a ne držati si predavanja. Barem tako mi, ovdje u Poljskoj, gledamo na partnerstvo," napisao je poljski lider na X-u.

Mr.Ambassador Rose, allies should respect, not lecture, each other. At least this is how we, here in Poland, understand partnership.



Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 5, 2026

Czarzasty je u ponedjeljak rekao da Trump ne zaslužuje tu nagradu — nešto što američki predsjednik otvoreno želi. Rekao je da je Trump nepoštovao Poljsku kao saveznika izjavom u prosincu da američki NATO saveznici nisu pružili značajnu podršku ratu u Afganistanu pod vodstvom SAD-a, piše Politico.

Trump je također "destabilizirao" međunarodne organizacije poput UN-a i Svjetske zdravstvene organizacije, dodao je Czarzasty.

Poland won't applaud Trump’s vanity project, the Nobel Peace Prize.



Today a major diplomatic row broke out between the U.S. and Poland because Włodzimierz Czarzasty (the Speaker of the Sejm) took a very public stand against Donald Trump.



The catalyst was a formal request from… pic.twitter.com/hQplgmiYw4 — Yasmina (@yasminalombaert) February 5, 2026

To je izazvalo ljutiti odgovor Rosea. Rekao je da su Czarzastyjeve "skandalozne i ničim izazvane uvrede" protiv Trumpa učinile ga "ozbiljnom preprekom" za inače "izvrsne" odnose s Tuskovom vladom.

"Nećemo dopustiti nikome da naškodi odnosima SAD-a i Poljske, niti da nepoštuje Donalda Trumpa, koji je toliko učinio za Poljsku i poljski narod," napisao je Rose.

Rose je također odgovorio na Tuskovu kasniju kritiku, rekavši da je premijer trebao poslati poruku Czarzastyju, članu stranke Nova ljevica koja je dio vladajuće koalicije. Osudio je predsjednikove "odvratne, nepoštujuće i uvredljive komentare o predsjedniku Trumpu."

Dear Mr. Prime Minister —

I’m assuming your thoughtful and well-articulated message was sent to me by mistake, because surely you intended it for the Speaker of the Sejm, Włodzimierz Czarzasty, who’s despicable, disrespectful and insulting comments about President Trump @POTUS… https://t.co/wkcepBNJnS — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026

Američki veleposlanik dodao je da ima "samo najveće poštovanje i divljenje" prema Tusku, kojeg je nazvao "uzornim saveznikom i velikim prijateljem Sjedinjenih Država."

Međutim, u kasnijem odgovoru na kritike poljskih korisnika na internetu, Rose je doveo u pitanje bliske vojne veze s Poljskom, upitavši: "Trebamo li povesti sve naše vojnike i opremu sa sobom?"

Verbalni sukob na internetu naglasio je oštru podjelu među ključnim političkim akterima u Poljskoj oko odnosa sa SAD-om.

Tuskova proeuropska koalicija zabrinuta je zbog Trumpovog transakcijskog pristupa diplomaciji i njegove očite popustljivosti prema Rusiji, dok nacionalistički predsjednik Karol Nawrocki, koji podržava Trumpa, naglašava svoje bliske veze s njim. Trump ga je podržao na prošlogodišnjim poljskim predsjedničkim izborima.

Włodzimierz Czarzasty Foto: Afp

Poljska je jedna od najproameričkijih zemalja u Europi i ključna saveznica u NATO-u, no Trumpova nepredvidiva politika mijenja stavove. Nedavna anketa pokazala je da 72 posto Poljaka negativno ocjenjuje Trumpovu politiku, a samo 28 posto pozitivno. Unatoč tome što je odbio prijedlog predsjednika parlamenata SAD-a i Izraela da podrži Nobelovu nagradu za mir za Trumpa, Czarzasty je poručio: "Nastavljam poštovati SAD kao ključnog partnera za Poljsku."