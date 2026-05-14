Miljenić o izbacivanju diplomata s Pantovčaka: "On je politizirao, službenici to ne smiju raditi"

Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića, komentirao je protjerivanje djelatnika Ministarstva vanjskih poslova Tomislava Lendića s Pantovčaka.

"Zapravo nije bitno radi li se o Lendiću ili bilo kojem drugom službeniku Ministarstva. Predaja vjerodajnica je isključivo predsjednička ovlast i predsjednik svojom odlukom određuje tko će na njoj biti. Naravno da je poželjno da su na njoj predstavnici Ministarstva i to se poštuje i u tome uzajamno sudjelujemo", rekao je.

"Tu je osnovni problem da jedan službenik, kako se god on zvao, osporava Ustav, zato što Hrvatska ima samo jednu vanjsku politiku, onu koju po Ustavu sukreiraju predsjednik i Vlada. Svaki izlazak iz toga bilo kojeg službenika predstavlja čisto politiziranje, neću reći strančarenje jer ne vjerujem da ga je poslala neka stranka da govori", dodao je u razgovoru s novinarom N1 Hrvojem Krešićem.

Lendić je u ranijem interjuu za N1 rekao da je odgovornost u sukobu oko veleposlanika vrlo jasno na predsjedniku Milanoviću. Miljenić je naglasio da je takva izjava čisto politiziranje i da službenici to ne smije raditi.

"Ako se ljudi žele baviti politikom, onda ne smiju govoriti da su profesionalni diplomati jer oni izlaze iz politike. Oni imaju politiku RH, ne politiku svoje stranke, mjesne zajednice, obitelji ili bilo čega. Mi konačno moramo odstupiti od tog licemjerja, gdje se ljudi skrivaju, uđu u službu preko stranačke iskaznice pa se naprave velikim profesionalcima, pa umjesto Hrvatske zastupaju neku stranku", rekao je.

"Ured predsjednika nikog ne izbacuje, odluka je predsjednika tko će sudjelovati. Drugo, osoba koja je trebala sudjelovati, njoj prisustvo nije uskraćeno kao državnom službeniku, već kao političaru jer se nije ponašala kao državni službenik. Kad nastupaš kao profesionalni diplomat, a kod vas je tako nastupao, onda ne možeš biti političar i osporavati vanjsku politiku koju po Ustavu kreiraju predsjednik i Vlada. Hoćeš li biti u službi, tog se trebaš držati", zaključio je predstojnik Ureda predsjednika.