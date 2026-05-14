VIDEO Trump i Xi ignorirali pitanje o Tajvanu, Musk unatoč zabrani snimao, a sukobile se tajne službe i američki novinari

Posjet Donalda Trumpa Kini započeo je uz sve počasti - crveni tepih, postrojene vojnike i dječji zbor koji je uzvikivao "dobrodošli". No, ispod površine svečanog dočeka u Velikoj dvorani naroda u Pekingu, odvijala se diplomatska igra u kojoj su, čini se, obje strane govorile o sasvim različitim problemima.

Dok je Peking u svom službenom izvješću istaknuo Tajvan kao "najvažnije pitanje" i upozorio da bi loše upravljanje tim odnosom moglo dovesti do sukoba, Washington je igrao drugu igru. Bijela kuća je u svom priopćenju naglasak stavila na Iran, dok Tajvan - baš kao i Trump tijekom posjeta Hramu neba - nije ni spomenuo.

Kada su novinari u Hramu neba upitali Trumpa o Tajvanu, predsjednik ih je jednostavno ignorirao, nastavljajući hvaliti svog domaćina i ljepotu samog hrama. Napetosti su se osjetile i izvan protokola: kinesko osiguranje navodno je blokiralo američke novinare u sporednoj prostoriji, a došlo je i do sukoba jer kineska strana nije htjela dopustiti američkom agentu tajne službe da uđe u kompleks Hrama neba s oružjem, piše Sky News.

Digitalni lockdown i Elon Musk

Cijela američka delegacija doputovala je pod strogim "digitalnim lockdownom". Članovima su mobiteli ostali kod kuće, a koristili su isključivo "očišćena" prijenosna računala i uređaje pod pretpostavkom da bi sve ostalo moglo biti hakirano.

Ipak, jedan gost nije mario za pravila. Elon Musk, koji je stigao s delegacijom biznismena, viđen je kako s telefonom snima i tipka tijekom cijelog dana, dok su ostali bili potpuno izolirani.

Vrhunac dana bio je svečani banket. Atmosfera je bila opuštena, a Xi Jinping je u zdravici izjavio da "pomlađivanje Kine (Rejuvenation of China) i ponovni uspon Amerike (Make America Great Again) mogu ići ruku pod ruku".

Donald Trump, poznat po tome što ne pije alkohol, entuzijastično je sudjelovao u zdravici, a zatim je u svom stilu preuzeo mikrofon. Prisjetio se kako su se američki utjecaji poput košarke i "plavih traperica" uvukli u kinesku kulturu. A onda je uslijedila izjava koja je nasmijala prisutne:

"Kineskih restorana u Americi danas ima više nego što ih imaju pet najvećih američkih lanaca brze hrane zajedno", ustvrdio je Trump, što je bila poprilično neobična opaska za čovjeka čija je ljubav prema McDonald'su svjetski poznata.

Za kraj, Trump je uputio službeni poziv Xiju i njegovoj supruzi da 24. rujna posjete Bijelu kuću, što su domaćini spremno prihvatili.

Kronologija događaja: Kako je protekao dan u Pekingu?

Prijepodne: Svečani doček u Velikoj dvorani naroda. Početak bilateralnih razgovora. Washington i Peking iznose različite prioritete (SAD o Iranu, Kina o Tajvanu).

Sredina dana: Posjet Hramu neba. Incidenti s osiguranjem i američkim novinarima. Trump ignorira pitanje o Tajvanu.

Popodne: Analize pokazuju da je Trumpova delegacija na "digitalnom detoksu", dok je Elon Musk jedini viđen s mobitelom.

Večer: Svečani banket. Zdravice Xija i Trumpa. Trump poziva Xi Jinpinga u posjet Bijeloj kući 24. rujna.

Dok se prašina sliježe, jedno je jasno - bio je to dan u kojem se velika svjetska politika miješala s bizarnim trenucima, a sve pod budnim okom Kine koja u Trumpu vidi "zlatnu priliku" za svoje strateške ciljeve.