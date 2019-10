Premijer Andrej Plenković na konferenciji za medije komentirao je brojne aktualnosti, a izdvojili smo neke ležernije elemente.

Na presici je bilo i dijelova koji bi neke, da se poslužimo premijerovim rječnikom, mogli im-pre-si-o-ni-ra-ti!

Počelo je svečarski. Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je na zelenom svjetlu Dubravki Šuici. Dopustili su i brojna novinarska pitanja. Čak i na ona nešto teža i škakljivija premijer je odgovarao s osmijehom na licu.

Bila je to prigoda i da nabaci koju šalu. Od toga da za sve one koji traže povećanje plaća ima magic box i Sport Billy, do toga da će smanjiti PDV ako novinari unaprijed budu lijepo pisali o tome.

Netko tko nije pratio izravan prijenos presice premijera je zvao na mobitel (nije se javio, op. a.), ali je iskoristio priliku dok mu je novinarka postavljala pitanje pa je odgovorio na poruku ili pogledao što je novo po portalima.

Zanimljiv je bio i odgovor na pitanje kako je uspio primiriti HVIDR-u i Milorada Pupovca.