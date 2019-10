Premijer Andrej Plenković na konferenciji za medije čestitao je na zelenom svjetlu Dubravki Šuici.

Dubravka Šuica dobila je podršku Odbora za ustavna pitanja Europskog parlamenta kojemu su se pridružili i članovi Odbora za rad i socijalna pitanja za potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju.

''Kao što sam najavio, predložili smo Dubravku Šuicu za članicu EK iz Hrvatske. Za nas je osobito važna demografija i očekujemo da će Komisija i Šuica napraviti iskorake koji će pomoći državama članicama da riješe problem revitalizacije'', rekao je premijer Andrej Plenković.

Ocijenio je da je izbor Šuice sjajan uspjeh. ''Šuica je jučer pokazala visoki stupanj informiranosti o problematici kojom će se baviti'', dodao je predsjednik Vlade i čestitao Šuici.

Na pitanje je li bilo potrebe za sukobom s GONG-om, Plenković je rekao da ne zna tko se osjeća prozvanim. Naglasio je da je dobila jednoglasno zeleno svjetlo. Rekao je da se ne sjeća da je netko prije otvarao pitanje njezine imovine, a ne kad je birana za zastupnicu. ''To je baš sada jer se željela napraviti šteta Hrvatskoj'', ocijenio je Plenković. Naširoko je podsjetio koje su sve žene iz Hrvatske imenovane na visoke funkcije.

Osvrnuo se i na to što zastupnici HDZ-a nisu htjeli potpisati niti zahtjev za kandidaturu pravobraniteljici Lori Vidović. ''Čudi me da ide u kanidaturu a da ja o tome ništa ne znam, nisam ni znao da ima takve ambicije. Ostao sam zatečen da se događaju stvari da to nije rekla svojoj Vladi. Da sam znao, razgovarali bismo'', rekao je predsjednik Vlade.



O koaliciji i plaćama

HNS i dalje inzistira na većim plaćama u prosvjeti. ''Zabrinula me izjava gospodina Milorada Batinića. Ako je bila takva, nije dobra'', rekao je. Naglasio je da će učitelji za rujan dobiti još 2 posto veću plaću i podsjetio da je Vlada u ovom mandatu digla plaće za više od 11 posto. Naglasio je da nema nikoga u Vladi tko ne bi odmah povećao plaće, ali kaže da mora voditi računa o državnim financijama. ''To su veliki brojevi'', objašnjava i kaže da su dodatne miljarde u mandatu uložili u Ministarstvo obrazovanja. Dodao je da mirovinksa reforma nije reforma jedne stranke nego je reforma Vlade.

''Mi smo sindikatima predložili mogućnost povećanja od 2 posto. To smo mogli u ovoj godini. Dok nemam sliku proračuna za iduću godinu ne mogu se obvezati'', rekao je Plenković. ''Mi nismo Vlada SDP-a koja će ostaviti 70 milijardi duga'', rekao je. Kaže da mu se ne sviđa kad netko o koalicijskih partnera daje takve izjave. ''Jesmo li mi bili statični oko Agrokora?'', rekao je. Kaže da mu je Batinić rekao da nije tako mislio. ''Mogu dati koliko mogu'', kaže. ''Radimo mali magic box, Sport Billy'', našalio se.

O kandidaturi Kolinde Grabar-Kitarović

''Zadovoljan sam objavom kandidature, znao sam kad će biti objavljena. Dotaknula je sve bitne teme, nisam doživio govor kao kritiku, već je dotaknula pitanja koja rješavamo'', rekao je. Nije htio odgovoriti hoće li izbori biti 22. prosinca. ''Vidjet ćemo'', kaže.