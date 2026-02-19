U Saboru žestoka rasprava o Povjerenstvu: "HDZ ih je pretvorio u prazne ljušture"

Saborska oporba ustrajala je u četvrtak tijekom rasprave o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da ga je premijer Andrej Plenković "eutanazirao" te da su mu "sustavno lomljena krila" dok je HDZ isticao da to tijelo ostaje važan stup institucionalne odgovornosti u Hrvatskoj.

Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa su "sustavno lomljena krila" te je "umjesto da bude strah i trepet za one koji javni novac tretiraju kao vlastiti džeparac", svedeno na razinu 'servisa' koji evidentira propuste, rekla je Marijana Puljak (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera) u raspravi o izvješćima Povjerenstva za 2022., 2023. i 2024. godinu.

Upozorila je i da izvješća pokazuju patologiju sustava koji je od Hrvatske napravio poligon za privatne interese. "Ovo je autopsija hrvatskih institucija koje je 30-godišnja vladavina HDZ-a pretvorila u prazne ljušture podređene isključivo održavanju jedne partije na vlasti", rekla je.

Založila se da se u imovinske kartice podaci automatski povlače iz relevantnih registara, primjerice zemljišnih knjiga, registara vozila.

Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, Unija Kvarnera i ISU-PIP-a) rekao je da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa od aktivnog tijela koje je trebalo čuvati integritet nositelja vlasti u cilju jačanja povjerenja građana postalo "registar imovinskih kartica" koji gleda jesu li one pravilno popunjene.

Naveo je i da je broj pokrenutih postupaka tog Povjerenstva od 2013. do 2019. bio sličan (iznad 100) dok je iza 2020. njihov broj počeo značajno padati te je 2024. bilo samo pet pokrenutih postupaka. Uz to, značajno je pao i broj zahtjeva za mišljenjem Povjerenstva radi li se o potencijalnom sukobu interesa.

Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a), nekadašnja predsjednica Povjerenstva, potvrdila je informaciju koju je ranije iznio HDZ-ov Josip Borić da ju je to Povjerenstvo u listopadu 2025. kaznilo s 560 eura, a njegovu je odluku nedavno potvrdio Visoki upravni sud.

Pojasnila je da je kažnjena jer je u obrascu imovinske kartice pogrešno prikazala zastupnički paušal, odnosno nije ga stavila pod drugi prihod već pod prihod koji proizlazi iz obnašanja zastupničke dužnosti. Navela je i da je tu odluku potvrdio i Visoki upravni sud, najavivši da će se na to žaliti Ustavnom sudu.

Borić: "Najbolja ikad predsjednica Povjerenstva" pogriješila u ispunjavanju imovinske kartice

Napominjući kako svi mogu pogriješiti, Josipu Boriću je pak interesantno to što je "najbolja ikad predsjednica Povjerenstva" pogriješila u ispunjavanju imovinske kartice. Rekao je i da je Povjerenstvo u svojoj odluci navelo da je Orešković već ispunjavala imovinsku karticu te im se stoga i ta greška čini nelogičnom.

SDP-ova Mirela Ahmetović smatra da Povjerenstvo ne radi na jačanju povjerenja građana u institucije, ustvrdivši da Hrvatska iz godine u godinu pokazuje da u borbi protiv korupcije ne činimo ništa. Također, problematizirala je i što Povjerenstvo nije htjelo postupiti po uputi Visokog upravnog suda u slučaju šefa HANFA-e Ante Žigmana.

Za razliku od oporbe, HDZ-ova Danijela Blažanović rekla je da izvješća pokazuju da je došlo do poboljšanja zakonskog okvira i rada te da Povjerenstvo ostaje važan stup institucionalne odgovornosti u Hrvatskoj.

Zastupnik u Saboru Marin Miletić (Most) pozvao glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da istraži udruge koje su za mandata Tomislava Tomaševića (Možemo!) iz zagrebačkog proračuna dobile milijune eura. "Molim Turudića da malo 'provjetrimo' i Zagreb", rekao je u četvrtak Miletić u ime Kluba Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.

Navodeći iznose koje su dobile pojedine udruge povezane sa strankom Možemo! ustvrdio je da posebnu pozornost Uskoka ima LGBT udruga Domino, koju je osnovao sadašnji član Europskog parlamenta Gordan Bosanac (Možemo!), i koja je 2024. dobila 235.000 eura.

Pri tome joj je sadašnja zagrebačka gradska vlast, koju vodi stranka Možemo!, u zadnje dvije godine isplatila 452.850 eura, rekao je Miletić.