Hrvatska eurozastupnica mora platiti kaznu: Evo koliko će je koštati pogreške u imovinskoj kartici

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u srijedu je izreklo novčanu kaznu zastupnici u Europskom parlamentu i bivšoj ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac od 800 eura zbog više utvrđenih nesklada u imovinskoj kartici za 2023.godinu.

''Utvrđeno je da je došlo do nesklada, nerazmjera između podataka koji su prijavljeni i podataka koje dobivamo od nadležnih tijela tijekom postupka. S obzirom da je obveznica već imala jednu izrečenu sankciju od 2000 kuna, izvjestitelj je predložio sankciju od 800 eura. Uzete su u obzir i olakotne okolnosti. Smatramo da je izrečena sankcija, s obzirom na broj povreda, primjerene naravi u ovom konkretnom slučaju'', rekla je zamjenica predsjednice Povjerenstva Ana Poljak.

Povjerenstvo je utvrdilo da Brnjac za predmetnu godinu nije prijavila prihod od Sveučilišta Sjever u iznosu od 1442 eura na godišnjoj razini. Osim toga, prijavila je primanja od 500 eura mjesečno na ime imovine i imovinskih prava, dok iz podataka Porezne uprave proizlazi da ne prima navedeni prihod.

Ostale stavke odnose se na primanja supruga. U imovinskoj kartici navedena je plaća od 38.148 eura godišnje, dok podaci Porezne uprave pokazuju 46.167 eura. Nadalje, nije prijavljen primitak supruga od 4013 eura na osnovu dohotka od imovine i imovinskih prava, kao ni dvije pokretnine, vozila marke Piaggio.

Povjerenstvo se bavilo i predmetom u slučaju člana Uprave Janafa Vladislava Veselice. Predmet je otvoren zbog nesklada između podataka o plaći supruge. U imovinskoj kartici za 2020. godinu navedena je plaća od 120 tisuća kuna godišnje, dok je uvidom u sustav Porezne uprave utvrđeno da je plaća iznosila 132 tisuća kuna. Zbog vrlo malog odstupanja, Veselica nije kažnjen u ovom slučaju.

Međutim, Povjerenstvo je otvorilo predmet vezano uz medijske napise prema kojima je Janaf platio Veselici 16 tisuća eura u razdoblju od tri godine (2022.-2025.) za izradu antistres programa te edukacije zaposlenika o zdravoj prehrani i zdravim navikama.

''Povjerenstvu sada predstoji prikupljanje dokumentacije, provjera svih navoda i utvrđivanje svih činjenica u postupku. O tome hoće li pokrenuti postupak, Povjerenstvo će pravovremeno obavijestiti javnost", kazala je predsjednica Povjerenstva Ines Pavlačić.