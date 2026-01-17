Rat u Zagrebu zbog financija, oporba ozbiljno optužila Možemo: "Novac ide samo njima bliskim udrugama"

Udruga Domino, prepoznatljiva po organizaciji performansa svake prve subote u mjesecu, nasuprot moliteljima, iz gradskog je proračuna 2024. dobila 228 tisuća eura. 2021. dobila je 25,5 tisuća eura.

U četiri godine - gotovo 800 posto više. U sektoru kulture Domino je jedna od udruga s najvećim rastom prihoda iz proračuna. Pred kamere zasad, poručuju, ne žele.

Udruga Factum, osnivač ZagrebDoxa, dobila je 208 tisuća eura. I oni su dobili više novca. I dali su objašnjenje zbog čega rastu prihodi pojedinih udruga.

"Do porasta iznosa u pravilu dolazi koliko vi projekata ponudite. Sam ZagrebDox nije pratio inflaciju, ali imali smo film Mirotvorac, vjerujem da vaši gledatelji dobro znaju o kojem filmu je riječ, gdje se dobilo neka dodatna sredstva", rekao je Hrvoje Pukšec, izvršni direktor ZagrebDoxa.

Dio gradske oporbe tvrdi - više novca dobivaju udruge bliske gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i stranci Možemo.

"2024. preko 6 milijuna eura samo na njima bliske udruge, 2025. preko 5,5 milijuna eura samo na njima bliske udruge", kazala je Dina Dogan, zastupnica u Zagrebačkoj gradskoj skupštini (Nezavisna lista).

Iz Grada ovakve tvrdnje odbacuju. Što su točno rekli pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Kopčić.