Odbor za Ustav raspisao novi javni poziv za tri ustavna suca

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u utorak je, nakon neuspjelog izbora triju novih sudaca Ustavnog suda, jednoglasnom odlukom raspisao novi javni poziv za izbor ustavnih sudaca, a rok za kandidaturu trajat će 15 dana, počevši sa sutrašnjom objavom u Narodnim novinama.

Odbor za Ustav to je učinio nakon što prošli ni jedan od kandidata koji su prošli proceduru i dospjeli na glasanje – Željko Pajalić, Goran Selanec i Mladen Sučević – nisu uspjeli dobiti dvotrećinsku potporu, odnosno, 101 glas zastupnika kako bi dobili osmogodišnji sudski mandat u Ustavnom sudu.

Sucima Mati Arloviću, Goranu Selancu i bivšem predsjedniku Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću mandati su istekli još 12. listopada prošle godine, a kako u međuvremenu nisu izabrani novi, silom zakona mandat im produljen još šest mjeseci, do 12. travnja 2026. godine. Nakon tog datuma Ustavni sud radi u nepotpunom sastavu, s deset sudaca.

Od tada je uslijedio niz prijepora između vladajućih i opozicije koju su se međusobno optuživali za opstrukcije, ucjene, trgovinu, a taj izborni proces HDZ je vezao s izborom predsjednice Vrhovnog suda, čemu se oporba oštro protivila.

Vladajući su prošli petak, na prijedlog predsjednika Republike Zorana Milanovića, za predsjednicu Vrhovnog suda izabrala dotadašnju sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić i na taj način udovoljili zahtjevu oporbe da se ta dva izborna postupka odvoje.

No, ustrajali su na modelu izbora sudaca Ustavnog suda po formuli 2:1 u korist vladajućih, što je oporba rezolutno odbacila, odbivši sudjelovati u raspravi i na Odboru i na plenarnoj sjednici.

Osim prigovora na omjer sudaca, opozicija je kritizirala i to što se nije razgovaralo u užoj listi kandidata nego su vladajući u javnost izašli s tri imena koje su bez razgovora i konzultacija s oporbom izabrali s liste od sedam imena koje su trijažirali glavni pregovarači dviju strana, HDZ-ov Ivan Malenica i SDP-ov Saša Đujić.

Kako je takav pristup oporbi bio neprihvatljiv, odbili su pristupiti glasanju i nijedan od kandidata nije dobio dvotrećinsku potporu zastupnika. Uslijedile su potom međusobne optužbe između vladajućih i oporbe tko je odgovoran za neizbor ustavnih sudaca.

Na netom propali poziv prijavilo se 14 kandidata, do kojih jedna kandidatura nije zadovoljavala uvjete, tako da su zastupnici mogli birati između 13-ero prijavljenih, a hoće li i za danas raspisani poziv biti jednaki interes, bit će poznato za nešto više od dva tjedna.

Predsjednik Odbora Ivan Malenica nakon sjednice izjavio je da očekuje da se na javni poziv jave kvalitetni kandidati, s integritetom, pravni stručnjaci koji mogu pripomoći radu Ustavnog suda narednih osam godina.

Nakon što pristignu kandidature, razgovarat će se s kandidatima, a potom slijedi usuglašavanje s oporbom.

"Hoće li do toga doći, vidjet ćemo, nisam optimist s obzirom na ponašanje oporbe zadnjih nekoliko tjedana jer im nije u interesu da Ustavni sud funkcionira", kazao je Malenica.