Sud odbio optužni prijedlog protiv Danke Derifaj u slučaju Thompsonove terase

Odbijena optužnica protiv Danke Derifaj
"Sutkinja je donijela rješenje kojim ne prihvaća prijedlog za podizanje kaznenog naloga, smatrajući da zapravo nema osnova za izdavanje kaznenog naloga, odnosno da optužnica ne sadrži sve dijelove temeljem kojih bi ona mogla odlučiti na taj način", rekla je Jadranka Sloković, odvjetnica Danke Derifaj.
Optužnica je dostavljena Optužnom vijeću, objasnila je Sloković.
"Optužno vijeće će odlučiti ide li taj postupak dalje ili će se obustaviti, odnosno odbaciti ta optužnica jer istraga nije ni vođena ili će biti vraćeno državnom odjetništu zbog neke eventualne nadopune ili će ono što je treće rješenje potvrditi optužnicu. Dakle, ovisi o tome kojeg stava bude Optužno vijeće", rekla je Sloković.