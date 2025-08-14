Danka Derifaj o optužnici zbog Thompsonove terase: "DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova"

Novinarka Nove TV Danka Derifaj komentirala je optužnicu koju je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo protiv nje, snimatelja Petra Janjića i susjeda Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma Marka Perkovića Thompsona u Splitu.

Derifaj je, naime, kao novinarka emisije Potraga (RTL) 2021. godine odlučila napraviti priču o tome kako Thompson vodi pravnu bitku s deset susjeda u svojoj zgradi na splitskom Žnjanu. Zaputila se na adresu, točnije na krov zgrade koju je Thompson pretvorio u svoje dvorište, a koja je, prema navodima susjeda, na susjednoj čestici od njegove.

Marko Perković Thompson od 2011. godine posjeduje ukupno 713 kvadrata u toj zgradi. Naknadno se otkrilo da je u istoj zgradi nezakonito izgrađeno oko 1800 kvadrata prostora, skrivenih kao "tajne etaže". Kada je doznao da se ti prostori nalaze ispod njegove nekretnine i zemljišne čestice čiji je vlasnik, Thompson je pokrenuo višegodišnje sudske postupke.

Tužio je deset stanara koji žive između drugog i četvrtog kata kaskadne zgrade, tražeći da se isele te da mu isplate odštetu za korištenje, odnosno iznajmljivanje tih prostora. O slučaju je još prije četiri godine prva izvijestila Slobodna Dalmacija, a kasnije je Derifaj napravila nastavak te priče. Upravo zbog tog nastavka država je sada kazneno progoni.

"Ovdje je u pitanju represija slobode govora i novinarstva"

"Nisam dobila nikakvu službenu obavijest, a predmet je već dodijeljen sutkinji na Općinskom sudu u Splitu, o čemu je odvjetnički tim Marka Perkovića očito dobro informiran", kazala je Derifaj.

Dodala je i da Thompsonov tim traži kazneni progon četiri godine nakon što je priča izašla.

"A u optužnici, koju Perković, izgleda, ima privilegiju vidjeti, nigdje se ne spominje da sam novinarka čiji je posao u javnom interesu. DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati", dodala je.

Nastavila je i rekla kako je očito došlo vrijeme da država kazneno progoni novinare koji rade u interesu javnosti.

"Ne mogu drugačije protumačiti ovaj postupak Državnog odvjetništva nego kao pritisak na novinarsku profesiju. Mislim da je ovo ozbiljno upozorenje za cijelu novinarsku zajednicu i poduzet ćemo sve pravne korake u zaštiti slobode govora i novinarske profesije u javnom interesu."

Kazala je i da svatko ima pravo na nepovredivost doma, ali i da suvlasnici uzurpiranog prostora koji netko zauzme i nazove domom imaju pravo ući na svoj krov i održavati infrastrukturu zgrade kako bi živjeli na sigurnom mjestu.

"Mi smo novinarska ekipa koja je o tome izvijestila javnost. Samo autoritarni sustavi kazneno progone novinare koji ukazuju na probleme jer ih žele ušutkati. Nema dileme, ovdje je u pitanju represija slobode govora i novinarstva. Branit ću svoje pravo na rad do Strasbourga", kazala je Derifaj.