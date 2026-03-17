VIDEO U napadu na Bagdad ima mrtvih, pogođena i američka ambasada, SAD ima novi zahtjev

Revolucionarna garda uhitila 10 stranaca Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je da je na sjeveroistoku zemlje uhićeno 10 stranih državljana pod optužbom za pripremu terenskih operacija. Privedene osobe, čija državljanstva nisu objavljena, Revolucionarna garda tereti i za prikupljanje informacija o osjetljivim lokacijama.

Oglasio se šef IMO-a Vojna pratnja kroz Hormuški tjesnac neće stopostotno jamčiti sigurnost brodova koji pokušavaju proći tim plovnim putem, izjavio je čelnik Međunarodne pomorske organizacije (IMO) Arsenio Dominguez. Vojna pomoć, smatra, nije "dugoročno ni održivo rješenje" za otvaranje tjesnaca, piše Financial Times i pozvao je brodarske menadžere da ne plove, da ne dovode pomorce u opasnost i da ne izlažu plovila opasnosti. Naglasio je da je IMO ozbiljno zabrinut zbog brodova koji su zaglavljeni u Perzijskom zaljevu te kojima ponestaje hrane i zaliha za posade. Vijeće IMO-a sastat će se u srijedu i četvrtak na izvanrednoj sjednici u svom sjedištu u Londonu kako bi raspravljalo o utjecaju aktualne bliskoistočne krize na pomorski promet i pomorce, piše Reuters.

Objavljena snimka drona kod američke ambasade Popularni mobilizacijski front (PMF), savez iračkih paravojnih frakcija koje podupire Iran, objavio je snimku drona koji slobodno leti u blizini američkog veleposlanstva u Bagdadu. Prikazuje bespilotnu letjelicu tipa FPV kako naizgled nesmetano manevrira zračnim prostorom nedaleko od američkog diplomatskog kompleksa u glavnom gradu Iraka.

Problem za USS-u Gerald Ford Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford na dugoj je misiji u Crvenom moru, a požar koji je izbio prošloga tjedna gorio je više od 30 sati.

Izrael upozorava libanonsko selo na evakuaciju Izraelska vojska izdala je hitno upozorenje stanovnicima sela Arab al-Jal u južnom Libanonu, pozivajući ih da se evakuiraju jer se sprema napad na vojnu infrastrukturu za koju tvrdi da je povezana s Hezbolahom. IDF tvrdi da tu zgradu koristi militantna skupina koju podržava Iran te je poručio: "Ostanak u području navedenih zgrada izlaže vas opasnosti."

Iran prijeti Trumpu Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Saeed Khatibzadeh poslao je oštru poruku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i upozorio ga na posljedice slanja američkih kopnenih snaga u Iran usporedbom s ratom u Vijetnamu, piše Sky News. Na pitanje novinara o mogućnosti da SAD pošalje vojnike na iransko tlo, rekao je: "Neka samo pročitaju što se dogodilo u Vijetnamu." Istaknuo je i da bi takav potez bio "drzak, nepromišljen, protuzakonit i protivan svim međunarodnim zakonima".

Pogođen tanker Jedan je tanker pogođen nepoznatim projektilom dok je bio usidren nedaleko od ključne emiratske naftne luke Fudžaira , objavio je u utorak rano ujutro britanski Ured za pomorske trgovačke operacije (UKMTO). Plovilo se nalazilo u Omanskom zaljevu, 23 nautičke milje istočno od Fudžaire. Prema priopćenju pomorskih vlasti za tu regiju, tanker je pretrpio manja strukturalna oštećenja, no nema izvještaja o ozlijeđenim članovima posade niti o onečišćenju mora. Vlasti su u utorak potvrdile da rade na gašenju požara koji je u Industrijskoj naftnoj zoni izbio kao posljedica napada bespilotnom letjelicom. Prema podacima UKMTO-a, napadnuti tanker je 21. plovilo koje je prijavilo incident u Arapskom zaljevu, Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu od početka rata.

Katar presreo raketni napad Katar je objavio da je presreo raketni napad, pri čemu su padajuće krhotine izazvale požar, a prema prvim informacijama u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba. Iz Ministarstva unutarnjih poslova naveli su da je civilna zaštita ugasila manji požar koji je izbio u industrijskoj zoni.

Napadi u Bagdadu Novi incidenti u Bagdadu su se dogodili nekoliko sati nakon što je protuzračna obrana spriječila raketni napad na američko veleposlanstvo, a dron izazvao požar na luksuznom hotelu al-Rasheed u utvrđenoj Zelenoj zoni, koji često posjećuju strani diplomati. Iračko ministarstvo unutarnjih poslova prvotno je priopćilo da je projektil pao na krov hotela, no kasnije je pojasnilo da se radilo o dronu, no nije preciziralo je li sama zgrada bila meta. "Incident nije prouzročio žrtve niti materijalnu štetu", navodi se u priopćenju. Ulica koja vodi do hotela, u kojem se nalaze i diplomatska predstavništva, bila je blokirana jakim sigurnosnim snagama, a na terenu su bili prisutni vatrogasci i vozila hitne pomoći. Svjedoci su vidjeli kako je izbio požar na krovu hotela. Ubrzo nakon incidenta kod hotela, u Bagdadu se čula glasna eksplozija, a protuzračna obrana presrela je napad iznad američkog veleposlanstva, piše AFP. Sigurnosni dužnosnik izjavio je da je protuzračna obrana spriječila napad s četiri rakete na veleposlanstvo.

Trump odgodio važan sastanak Američki predsjednik Donald Trump zatražio je odgodu svog planiranog posjeta Pekingu i sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom zbog rata u Iranu, rekao je u ponedjeljak. Očekivalo se da će se Trump sastati s Xi Jinpingom krajem ožujka. Međutim, SAD su sada zatražile odgodu putovanja, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući: "Zbog rata želim biti ovdje. Moram biti ovdje, osjećam. I zato smo zatražili da odgodimo za mjesec ili dva i radujem se što ću biti s njima."

Ubijene četiri osobe U napadu na kuću u Bagdadu rano u utorak ubijene su četiri osobe. Prema prvim izvješćima, dvojica poginulih bili su iranski savjetnici skupinama koje podržava Teheran, rekao je sigurnosni izvor za AFP. Drugi izvor iz jedne od frakcija koje podržava Iran potvrdio je da su četiri osobe ubijene u napadu na kuću u četvrti al-Jadiriyah, u kojoj su boravili iranski savjetnici. Napadi u Iraku dogodili su se ubrzo nakon što je moćna skupina Kataeb Hezbollah, koju podržava Teheran, objavila da je ubijen njezin visoki sigurnosni zapovjednik Abu Ali al-Askari, ne navodeći detalje o okolnostima njegove smrti.

SAD uputio zahtjev saveznicima Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pozvala je američke diplomate u inozemstvu na poticanje saveznika da iransku Revolucionarnu gardu i Hezbolah sa sjedištem u Libanonu proglase terorističkim skupinama, navodeći povećani rizik od napada, objavio je Reuters. Interna direktiva, datirana 16. ožujka, koju je potpisao američki državni tajnik Marco Rubio, poslana je svim američkim diplomatskim i konzularnim predstavništvima diljem svijeta. Njome se od američkih diplomata traži da dostave poruku svojim kolegama "na najvišoj odgovarajućoj razini" i najkasnije do 20. ožujka, dodajući da bi se napori za zagovaranje stavljanja tih skupina na 'crnu listu' trebali koordinirati s izraelskim kolegama.

UAE privremeno zatvorili zračni prostor Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata objavila je privremeno i potpuno zatvaranje zračnog prostora zemlje kao "izvanrednu mjeru opreza" usred brzo razvijajućih regionalnih sigurnosnih događaja, izvijestila je u utorak državna novinska agencija. Ministarstvo obrane UAE-a ranije je u utorak izjavilo da odgovara na dolazne prijetnje raketama i dronovima iz Irana.

Raspoređene iračke snage Iračke sigurnosne snage raspoređene su po dijelovima glavnog grada i zatvorile su utvrđenu Zelenu zonu Bagdada, u kojoj se nalaze vladine zgrade i diplomatske misije, uključujući američko veleposlanstvo.

Napadnuto američko veleposlanstvo Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom. Neimenovana osoba vidjela je najmanje tri drona kako se kreću prema veleposlanstvu te da je sustav protuzračne obrane C-RAM srušio dva od njih, dok je treći udario unutar kompleksa veleposlanstva, iz kojeg su se mogli vidjeti vatra i dim. Drugi svjedok je potvrdio da se u iračkoj prijestolnici čula eksplozija, piše Reuters, koji je pokušao dobiti potvrdu iz američkog veleposlanstva, ali su mobiteli bili isključeni.