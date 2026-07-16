Očajni stočari: "Morali smo proliti tisuće litara mlijeka, sada tražimo odštetu"

Tisuće litara prolivenog mlijeka domaći uzgajivači koza i ovaca teško će zaboraviti. Nakon obustave otkupa zbog kuge malih preživača, mlijeko koje nisu mogli prodati, završilo je u kanalizaciji.

Za mlijeko koje zbog obustave otkupa nije moglo biti prodano i završilo je u kanalizaciji, uzgajivači ovaca i koza traže punu naknadu štete.

Stočari traže odštetu za proliveno mlijeko Foto: Dnevnik Nove TV

"Što znači da se odabere prosjek posljednjeg tjedna prije prestanka otkupa i da se u stopostotnom iznosu isplati za sve dane kad se mlijeko nije otkupljivalo. Niti smo mi odgovorni za nastalo stanje, niti smo donijeli mjere", rekao nam je Krunoslav Čičko iz regionalne udruge kozara i ovčara.

Krunoslav Čičko, regionalna udruga kozara i ovčara Foto: Dnevnik Nove TV

Program potpore koštao bi do 200.000 eura

Da je potrebno što prije donijeti program potpore za pogođene proizvođače misle i u Savezu uzgajivača ovaca i koza. Procjenjuju da bi njime bilo obuhvaćeno oko 60 gospodarstava koja dnevno proizvode približno osam tisuća litara ovčjeg i kozjeg mlijeka

"Držimo da s obzirom na aktualne cijene mlijeka u tom području, da bi taj cjelokupni program sanirao štetu koju imaju ti proizvođači na razini do 200 tisuća eura. Mali novac za državni proračun, a presudan za likvidnost i održivost i budućnost tih proizvođača mlijeka", kaže Zdravko Barać iz Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza.

Zdravko Barać, Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza Foto: Dnevnik Nove TV

Bačeno mlijeko nije im jedini problem

Problemi nisu stali samo na mlijeku, uzgajivači ovaca upozoravaju da je stao i otkup zdrave janjadi. Barać kaže da taj uzgojni rasplodni podmladak ostaje na gospodarstvima i ne dolazi do kupaca, zbog čega proizvođači trpe ozbiljne financijske gubitke.

Ni statistika ne ulijeva optimizam. U samo četiri godine, proizvodnja ovčjeg mlijeka pala je za više od 30 posto, a kozjeg za više od 40 posto. Iz resornog ministarstva poručuju da će šteta za neotkupljeno mlijeko biti nadoknađena.

"Potporu će podnositi korisnik, isključivo će biti dodjeljiva po njegovoj proizvodnji. Znači po njegovoj količini, po onim troškovima koje je imao i po cijeni koju je ostvarivao u tom razdoblju", rekao nam je ravnatelj Uprave za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Mato Čačić.

Mato Čačić, ravnatelj Uprave za stočarstvo, Ministarstvo poljoprivrede Foto: Dnevnik Nove TV

Uzgajivači poručuju da za nastalu štetu nisu odgovorni jer kuga malih preživača nije posljedica njihova postupanja. Zato željno iščekuju - naknadu gubitaka.