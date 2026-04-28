Udarac za tehnološke divove: Gotovo je s famoznim ažuriranjima koja usporavaju uređaje, evo što stiže na tržište

Jedan krivi potez i napravljena je šteta od nekoliko stotina eura. Promjena baterije trebala bi biti jednostavnija i dostupnija.

"Komponente su napravljene tako da bi bile što manje da stane sve u kućište telefona, morali bi mijenjati cijeli koncept izrade telefona, sve bi trebalo biti na klik-klak da bi se to moglo napraviti i to mijenja cijelu priču koncepta koju trenutno imamo", rekao je Grgur Martinez iz iKlinike.

Iskusni kažu da je gotovo nemoguće sadašnju bateriju promijeniti u kućnoj radinosti.

"Staklo se treba zagrijavati na određenoj temperaturi da bi popustila ta brtva koja je vodootporna, što je na negdje 100 stupnjeva da bi mi mogli uopće odlijepiti staklo i vaditi bateriju van, mi to radimo pod mikroskopom, povećalom s pincetama i ne znam bi li to ijedna osoba mogla tako sama napraviti", izjavio je Martinez.

Pametni telefoni su zatvoren sustav.

"Ako se bude na taj način mogla mijenjati, onda će vjerovatno dizajn mobitela biti drugačiji. Što se tiče vodootpornosti, bit će puno teže za proizvođače proizvesti vodootporan uređaj otporan na prašinu, bit će vjerovatno deblji zbog svega toga, tako da je pitanje što je bolje", rekao je Bojan Bajgorić Šantić iz Forbesa Hrvatska.

Produženje vijeka trajanja mobitela trebalo bi donijeti znatne uštede kućanstvima.

"Ja sam radila istraživanje prema kojem se pokazalo da oko 60 posto ljudi smatra da im se baterija nakon dvije godine, kad im istekne jamstvo, najednom usporava nakon onih famoznih ažuriranja, to je nešto što je neprihvatljivo jer nas tjera da bacimo mobitel u smeće koji je potpuno ispravan", kazala je zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

Nova pravila vezana za telefone i baterije trebala bi vam omogućiti da vrlo jednostavno, kao nekada na ovakvim telefonima, zamijenite sami svoju bateriju. Hoće li uistinu tome biti tako, treba vidjeti i pričekati, no ono što se proizvođačima nalaže je da baterija mora zadržati 80 posto svog kapaciteta i to nakon što prođe 800 ciklusa punjenja. Sve bi to trebalo zaživjeti iduće godine.

"Ne smiju se kontakti dirati prstima ni na bateriji ni ovome, to izaziva probleme, izaziva veće troškove, ljudi ne znaju što rade, možda bolje ne", rekao je Zlatko iz Zagreba.

"Treba baterije reciklirati, baterije su najveći problem, dobro pitanje, njima treba duže vremena da se recikliraju kao i nuklearni otpad", kazao je Hrvoje iz Zagreba.

Novi telefoni trebali bi imati oznake o popravljivosti, vijeku trajanja baterije, kao i energetskoj učinkovitosti.