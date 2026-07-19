Pijavica izazvala kaos na našem otoku, nastala velika šteta: Ima i ozlijeđenih

Jako nevrijeme pogodilo je u nedjelju rano ujutro sjeverni Jadran! Osim velike materijalne štete koja je nastala, u oluji je ozlijeđeno i dvoje ljudi.

Kiša, jaki udari vjetra i pijavica iza sebe su ostavili štetu u autokampovima na otoku Lošinju dok su kod Unija nasukana brojna plovila. Kod Rta Kamenjak bila je i akcija spašavanja troje austrijskih brodolomaca.

Nevrijeme pogodilo sjeverni Jadran - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Nevrijeme pogodilo sjeverni Jadran - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Trenutno su 22 vatrogasca na terenu sa 6 vozila. Nažalost, prošla je pijavica, dvije osobe su ozlijeđene, prebačene su u KBC Rijeka. Trenutno vršimo sanaciju svih dijelova kampa", rekao je Marin Brčić, zapovjednik JVP Mali Lošinj.

Marin Brčić Foto: Dnevnik Nove TV