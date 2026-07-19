Pijavica izazvala kaos na našem otoku, nastala velika šteta: Ima i ozlijeđenih

Kiša, jaki udari vjetra i pijavica iza sebe su ostavili štetu u autokampovima na otoku Lošinju dok su kod Unija nasukana brojna plovila. Kod Rta Kamenjak bila je i akcija spašavanja troje austrijskih brodolomaca.
Nevrijeme pogodilo sjeverni Jadran - 5Foto:
Dnevnik Nove TV
Nevrijeme pogodilo sjeverni Jadran - 4Foto:
Dnevnik Nove TV
"Trenutno su 22 vatrogasca na terenu sa 6 vozila. Nažalost, prošla je pijavica, dvije osobe su ozlijeđene, prebačene su u KBC Rijeka. Trenutno vršimo sanaciju svih dijelova kampa", rekao je Marin Brčić, zapovjednik JVP Mali Lošinj.