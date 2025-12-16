Sve ih je manje, a izloženi su i napadima: "Često nakon akcije kažu - ja sam sad tu došao i više ne dolazim"

Iza veterinara je iznimno zahtjevna godina - od mjera protiv širenja slinavke i šapa, preko borbe s afričkom svinjskom kugom i bedrenicom do suzbijanja kuge malih preživača. I dok se zarazne bolesti šire sve brže, veterinara je sve manje. Struka u nekim dijelovima zemlje gotovo izumire, a uz to, mnogi su izloženi i napadima.

Zlatko već više od dva desetljeća radi sa životinjama. U njegovu kraju, kaže, sve je manje onih koji žele raditi na farmi.

Zlatko Horvat, veterinar Foto: DNEVNIK.hr

"Bio je veliki pomor ovaca, gotovo 30 posto stočnog fonda ovaca je uginulo od bolesti plavog jezika. Teško je naći mladog studenata koji je diplomirao da ga se obuči osnovne radove u veterini, osnovne porodiljske zahvate od osjemenjivanja, telenja", rekao je veterinar Zlatko Horvat, Krapinske Toplice.

Sve je izraženiji trend da se mladi veterinari nakon završetka studija odlučuju za rad s kućnim ljubimcima. Rad na terenu i s farmskim životinjama postaje sve rjeđi izbor.

"Smanjen broj stoke, manji prihodi u ruralnom području, ali i ta socijalna komponenta mlade ljude pogađa. Puno teže se odlučuju kolege na odlazak u takvo jedno područje", rekao je Ivan Zemljak, predsjednik Hrvatske veterinarske komore.

Ivan Zemljak, predsjednik Hrvatske veterinarske komore Foto: DNEVNIK.hr

Svake godine na studij veterinarske medicine upisuje se 135 studenata. Tijekom šestogodišnjeg studija studenti pri završetku studija biraju jedno od tri usmjerenja - rad s farmskim životinjama i konjima, higijenu i veterinarsko javno zdravstvo ili kućne ljubimce.

Najmanje veterinara danas je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Lici, Gorskom kotaru, na Kordunu i Baniji. Saša pokriva čak četiri općine na području Korduna. Posao koji bi nekad radilo nekoliko ljudi danas često obavlja jedan veterinar.

"Budući da radimo na jako širokom području kilometarski su udaljene intervencije, problem je biti na dva mjesto u isto vrijeme. Kad je hitno to je veliki problem", objasnio je Saša Tiršek iz Slunja.

Veterinari - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ministarstvo uvodi stipendije

U pojedinim dijelovima zemlje veterinarska struka gotovo izumire. Istodobno, veterinari su sve češće izloženi prijetnjama i napadima.

"Mladi kolege često nisu pripremljeni za situacije koje ih sve mogu dočekati, posebice kako je bilo sa suzbijanjem afričke svinjske kuge. Često nakon akcije kažu - ja sam sad tu došao i više ne dolazim. Ponuditi treba mladim kolegama bolje uvjete za rad", rekao je Zemljak.

Problemu su zato doskočili u resornom Ministarstvu. Od sljedeće godine uvodi se model stipendiranja studenata veterine koji žele raditi s velikim farmskim životinjama, kako bi se osigurala veterinarska skrb na terenu.

Veterinari - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Sad smo u fazi razvoja toga s fakultetom s ovlaštenim veterinarskim organizacijama po terenu. Ideja je da se što veći broj njih opredijeli za velike farmske životinje kako bi na terenu radili taj posao. Njih 20 završava pa na temelju tih brojki možemo zaključiti koji bi bio proračun", poručio je David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Ulaganja u veterinarsku službu su nužna kako bi se pravovremeno reagiralo na ugroze i zaštitilo zdravlje životinja i ljudi.