Hrvatska je u ozbiljnom problemu: "Bolesti se šire, a struke je sve manje, svakodnevno trpimo napade"

Veterinarska struka upozorila je na Veterinarskim danima u Splitu da se bolesti šire, ali je struke sve manje zbog čega su neminovni pomoć i ulaganje države u veterinarsku službu koja će moći odgovoriti na ugroze tijekom cijele godine i time osigurati zdravlje životinja i ljudi.

Najveći godišnji znanstveno-stručni skup doktora veterinarske medicine iz Hrvatske i zemalja EU okupio je u Splitu stručnjake iz veterinarske velike i male prakse, veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane, znanstvenike iz područja biomedicine te sve one koji surađuju s veterinarskom strukom.

Sudionici su i ove godine uz aktualne znanstveno-stručne teme analizirali stanje sustava provedbe veterinarske djelatnosti u Hrvatskoj, ali i pokušali dati smjernice i preporuke u cilju jačanja sustava kontrole zdravlja i dobrobiti životinja, sigurnosti hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje.

Ističu da je 2025. godina bila iznimno zahtjevna za veterinarsku struku u Hrvatskoj.

Nikada dosad struka nije toliko bila angažirana - prvo kao ključni sudionik u provedbi mjera sprječavanja pojave slinavke i šapa nakon njezine pojave u Mađarskoj i Slovačkoj, nakon toga u sprječavanju pojave kuge malih preživača u našem okruženju, a onda i vrlo zahtjevnim okolnostima provedbi mjera kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja afričke svinjske kuge na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije te bedrenice na području Vrlike i Drniša.

Sudionici su također upozorili da je u Hrvatskoj veterinarska struka i dalje najslabije plaćena u odnosu na ostale zemlje u EU s vrlo limitiranim cijenama usluga te je u nekim dijelovima Hrvatske gotovo pa ugašena i svakodnevno trpi napade na svoje kolege.

Veterinarske dane 2025. organizirali su Hrvatska veterinarska komora, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski veterinarski institut, a pratila ih je panel rasprava u koji su sudjelovali i donositelji i provoditelji pravilnika, propisa i odluka nadležnih institucija.

Nedostatak ljudi u manjim sredinama, gubljenje interesa mladih za rad s farmskim životinjama

Na okruglom stolu istaknuti su problemi nedostatka mladih ljudi u manjim sredinama, a onda i gubljenje interesa mladih za fundamentalnim dijelovima veterinarske struke kao što su rad s farmskim životinjama, poslovi vezani za sigurnost hrane i usluge zaštite životinja, posljedično i zdravlja ljudi.

Uz sve to, upozorava veterinarska struka, dolaze i vrlo ekstremni uvjeti rada, a naknade ne predstavljaju ispravan omjer uloženog i dobivenog.

Glavni izazov pred Ministarstvom poljoprivrede je kako na području cijele Hrvatske osigurati veterinarsku djelatnost koja je obavezna i od javnog interesa.

Rješavanje problematike nedostatka doktora veterinarske medicine pogotovo za farmske životinje, kažu, nužno je promatrati u kontekstu veličine hrvatskog stočnog fonda i stočarske proizvodnje koje bilježe konstantan pad, što prirodno onemogućava povećanje broja veterinara.

Za primjerena financijska primanja veterinara kroz cijelu godinu, a u područjima koja su slabije naseljena nužno je uključivanje i jedinice lokalne samouprave.

Nadležne institucije istaknule su međusobnu suradnju i proaktivnost, ali i upozorile na nedostatak kadra veterinarske struke, poput veterinarskih inspektora, koje treba izučiti i pripremiti za nove zdravstvene ugroze koje se, navode, već sada mogu predvidjeti s obzirom na klimatske promjene i migracije.

Istaknuti su i uvjeti u kojima veterinari pružaju uslugu, a to je prije svega (ne)suradljivost posjednika životinja na njihovim posjedima, a česti su, naročito kod afričke svinjske kuge, verbalni i fizički napadi na veterinare.