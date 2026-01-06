Počinje besplatni odvoz božićnih drvaca, a jeste li sigurni da uopće znate kada treba raskititi bor?

Zrinjevac – podružnica Zagrebačkog holdinga započet će od srijede, 7. siječnja, s besplatnim prikupljanjem i odvozom prirodnih božićnih drvaca na području grada Zagreba.

Građani svoja prirodna božićna drvca trebaju odložiti na najbližu javnu zelenu površinu, pri čemu površina treba biti dostupna za prikupljanje vozilima Zrinjevca, a drvca na nju odložena tako da ne ometaju promet i prolaz pješacima.



Također, na prirodnim drvcima ne smije biti ukrasa ili bilo kojeg materijala koji nije biorazgradiv, s obzirom na to da se prikupljena drvca dalje obrađuju i koriste.

Svake godine na ovaj način podružnica Zrinjevac prikupi oko 60.000 komada božićnih drvca koje potom strojno obrađuje. Od drvca na završetku obrade nastaje drvna sječka koja se koristi za grijanje proizvodnih pogona i staklenika podružnice Zrinjevac.



Građane se moli da na javnim površinama ostavljaju isključivo prirodna božićna drvca, dok ona umjetna mogu propisno zbrinuti u najbližem reciklažnom dvorištu.

Slične akcije počinju i u drugim gradovima u Hrvatskoj pa tako i splitska komunalna tvrtka "Čistoća" počinje s organiziranim prikupljanjem božićnih drvaca na području grada, a odvoz će se provoditi tijekom cijelog siječnja.

No, prije nego što drvce odvučete na otpad, možda možete razmisliti o tome da ga cijelog ili barem neke njegove dijelove iskoristite za neku drugu svrhu.

Također, premda će mnogi drvce raskititi baš na današnji dan vjerujući da tada završava božićno vrijeme crkveni kalendar sugerira drugačije.