Važan Trumpov čovjek naveo "željezne zakone svijeta" pa komentirao Grenland: "On treba biti dio SAD-a, nitko neće ratovati s nama"

Stephen Miller, zamjenik šefa ureda predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, komentirao je uhićenje Nicolása Madura i situaciju u Venezueli, a osvrnuo se i na moguću aneksiju Grenlanda.

Objasnio je da SAD ne odustaje od pritiska na ostatak venezuelanskog državnog vrha, pojasnio da demokratske izbore u Venezueli ne treba uskoro očekivati te naglasio da će suradnja s Washingtonom biti ključna za daljnji razvoj događaja.

"Živimo u stvarnom svijetu kojim vladaju snaga, sila i moć. To su željezni zakoni svijeta od početka vremena", naveo je u intervjuu za CNN pa dodao: "Mi imamo kontrolu. Naša vojska je nadomak zemlje, mi određujemo pravila. Da bi oni u Venezueli trgovali i imali ekonomiju, oni trebaju naše dopuštenje. SAD upravlja zemljom u ovo vrijeme tranzicije."

Upitan je i o svojoj supruzi, koja je na X-u objavila kartu Grenlanda preko koje je američka zastava i napisala: "USKORO".

"Predsjednik već mjesecima jasno govori da bi Sjedinjene Države zbog nacionalne sigurnosti trebale imati kontrolu na Grenlandom. To je služben stav američke vlade", napomenuo je Miller.

Novinar ga je upitamo može li reći da neće biti vojnih operacija protiv Grenlanda.

"Neće biti vojnih akcija protiv Grenlanda. Grenland ima 30.000 stanovnika. Pitanje je koje pravo ima Danska na grenlandski teritorij. Na čemu se temelji njihovo pravo na teritorij? Na čemu se temelji pravo da Grenland bude danska kolonija?", upitao je Miller.

"SAD je sila NATO-a. Da bi SAD osigurao Arktik, da bi očuvao NATO i interese NATO-a, Grenland bi očito trebao biti dio SAD-a", dodao je.

Novinar je ustvrdio da to znači da ne može reći da SAD neće koristiti vojnu silu da bi preuzeo kontrolu nad Grenladom.

"SAD bi trebao imati kontrolu nad Grenladom. Nema potrebe da se o tome raspravlja u kontekstu vojne operacije. Nitko s nama neće voditi vojne borbe zbog budućnosti Grenlanda. To nema smisla", zaključio je Miller.