Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Alarmantno stanje

Učionice prazne, ljekarne i hitne prepune: Bolest hara Hrvatskom, liječnici upozoravaju da lijekovi nisu zamjena za cijepljenje

Piše Martina Bolšec Oblak, 16. prosinca 2025. @ 19:12 komentari
Gripa - 3
Gripa - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Gripa stiže ranije nego ikad, škole su prazne, a pacijenti traže lijekove i cjepiva.
Najčitanije
  1. Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
    Sve što trebate znati

    Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
  2. Škola u kojoj je tinejdžer ubio dječaka
    Panika u Rusiji

    VIDEO Tinejdžer krenuo u krvavi pohod po školi: Ubio dijete, drugo uzeo za taoca, a sve je snimao
  3. Ilustracija
    ZLOČINAČKO UDRUŽENJE

    Nova akcija USKOK-a! U tijeku uhićenja, poznato i zbog čega
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Lijeva oporba ne odustaje od referenduma o zakonu o prostornom uređenju
Hrvatsku čeka referendum?
Plenković tvrdi jedno, oporba drugo. Ustavni stručnjak objasnio tko je u pravu
Gripa je stigla ranije, sve je više bolesnih
Alarmantno stanje
Učionice prazne, ljekarne i hitne prepune: Bolest hara Hrvatskom, liječnici upozoravaju da lijekovi nisu zamjena za cijepljenje
Osječkom liječniku određen istražni zatvor
Jeza na istoku Hrvatske
Osječki liječnik osumnjičen da je dirao i drogirao maloljetnike ide u istražni zatvor: Tereti ga se za 10 kaznenih djela
Europski parlament podržao promjene koje će ubrzati ulaganja u obranu
Nove mjere
Europski parlament dao zeleno svjetlo jačanju europske obrane: "Ovo je odraz promjene"
Kreće Nacionalni program za rano otkrivanje raka prostate
Važno je imati na umu
Velika promjena u zdravstvu: Ovo će biti iznimno važno za muškarce
Policija privela muškarca i ženu zbog krivotvorenja novca
Nova prevara
Krivotvorenim novčanicama joj isplatio dug, ona otišla u šoping: Policija ih oboje uhitila
Akcija Uskoka: Uhićenja zbog krađe automobila
ZLOČINAČKO UDRUŽENJE
Nova akcija USKOK-a! U tijeku uhićenja, poznato i zbog čega
Privođenje liječnika iz Osijeka
S MASKOM NA LICU
VIDEO Pogledajte snimku privođenja liječnika osumnjičenog za zlostavljanje maloljetnika
Napad u školi u Rusiji: Jednog dječaka ubio, drugog držao kao taoca, snimao krvavi pir
Panika u Rusiji
VIDEO Tinejdžer krenuo u krvavi pohod po školi: Ubio dijete, drugo uzeo za taoca, a sve je snimao
Turska tvrdi da je oborila nekontrolirani dron koji se približavao iz Crnog mora
DRAMA NA CRNOM MORU
Turska srušila dron: U stanju pripravnosti bili i NATO-ovi zrakoplovi
VIDEO Dramatične snimke: Vjetar srušio kip visok 35 metara
olujno nevrijeme
VIDEO Dramatične scene: Vjetar srušio kip visok 35 metara
Zdravstveni djelatnik iz Osijeka uhićen zbog zlostavljanja maloljetnika i zlouporabe droga
Policija mu upala u stan
Šokantan slučaj: Liječnik u Slavoniji zlostavljao maloljetne pacijente i davao im drogu
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Napad u školi u Rusiji: Jednog dječaka ubio, drugog držao kao taoca, snimao krvavi pir
Panika u Rusiji
VIDEO Tinejdžer krenuo u krvavi pohod po školi: Ubio dijete, drugo uzeo za taoca, a sve je snimao
Akcija Uskoka: Uhićenja zbog krađe automobila
ZLOČINAČKO UDRUŽENJE
Nova akcija USKOK-a! U tijeku uhićenja, poznato i zbog čega
VIDEO Dramatične snimke: Vjetar srušio kip visok 35 metara
olujno nevrijeme
VIDEO Dramatične scene: Vjetar srušio kip visok 35 metara
show
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
Preminuo Martin Grelis
tužna vijest
Svijet glume zavijen u crno: Preminuo glumac iz nezaboravne scene u kultnom filmu
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
zabava
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Zanimljivo
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Svi su mislili da je paranoičan jer snima perilicu, ali rezultati potvrdili mračne sumnje
Jeste li znali?
Svi su mislili da je paranoičan jer snima perilicu, ali rezultati potvrdili mračne sumnje
tech
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
Srušene pretpostavke?
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
Kemikalija pronađena u jednoj vrsti čokolade povezana sa sporijim biološkim starenjem
Vrlo uzbudljivo otkriće
Kemikalija pronađena u jednoj vrsti čokolade povezana sa sporijim biološkim starenjem
sport
Susjedi otkrili: "Hrvatska želi prijateljsku utakmicu s nama prije Svjetskog prvenstva"
Bilo bi lijepo
Susjedi otkrili: "Hrvatska želi prijateljsku utakmicu s nama prije Svjetskog prvenstva"
Transferi: Šahtar želi Šimuna Hrgovića iz Hajduka!
Bit će to lijepa odšteta
Na pomolu milijunski transfer Hajduka: Cijeli posao dogovaraju Darijo Srna i Andy Bara!
Istra i Rijeka nastavit će utakmicu uz rijetko viđeno pravilo, moglo bi se dogoditi nešto nezamislivo
ZNA SE I KAD
Istra i Rijeka nastavit će utakmicu uz rijetko viđeno pravilo, moglo bi se dogoditi nešto nezamislivo
tv
MasterChef: Ante Vukadin vraća se u MasterChef - za kandidate je pripremio poseban zadatak!
PLATINASTA KARTICA
Ante Vukadin vraća se u MasterChef - za kandidate je pripremio poseban zadatak!
U dobru i zlu: Stjerala ga je u kut – hoće li joj reći istinu?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Stjerala ga je u kut – hoće li joj reći istinu?
MasterChef: Sirova janjetina za TOP 7! Otto baš i nije dobro započeo novi tjedan
NEUGODNO
Sirova janjetina za TOP 7! Otto baš i nije dobro započeo novi tjedan
putovanja
Bez "kemije", rafiniranog šećera i brašna: Zagrebačka adresa na koju se ide po zdrave kolače i grickalice za blagdane
Domaće i slasno
Bez "kemije", rafiniranog šećera i brašna: Zagrebačka adresa na koju se ide po zdrave kolače i grickalice za blagdane
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
685 eura za sedam dana skijanja: Ovo je “najjeftinije” europsko skijalište za 2026. godinu
Tjedni jelovnik brza jela od 15.12. do 21.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Fino, brzo i bez puno kompliciranja: 7 jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za zimu
novac
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rekordni pad investicija i maloprodaje — najveća ekonomija svijeta ulazi u opasnu zonu
znak za uzbunu
Rekordni pad investicija i maloprodaje — najveća ekonomija svijeta ulazi u opasnu zonu
lifestyle
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
sve
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene