Učionice prazne, ljekarne i hitne prepune: Bolest hara Hrvatskom, liječnici upozoravaju da lijekovi nisu zamjena za cijepljenje

Sirupi, testovi i lijekovi za gripu - u ljekarnama za njima vlada prava pomama. Pacijenti se žale da im nisu uvijek dostupni, a gripa nezaustavljivo uzima maha. Dnevnik Nove TV provjerio je kako se Hrvatska opremila za borbu protiv gripe, uobičajene zimske bolesti koja je ove godina stigla ranije nego ikad.

Prazne klupe u školama uobičajena su slika u drugom polugodištu, ali ove godine ispričnice se traže nikad ranije.

"Inače imamo 22 učenika, danas ih je 50 posto manje, odnosno 11. Prošli tjedan je bilo još zapravo napetije, gotovo svaki dan je bio po jedan ili dva učenika manje tako da smo prošli tjedan uspjeli u tri razredna odjela prvih razreda skupiti svega 19 učenika. Razlog je gripa", rekla je učiteljica prvog razreda u Osnovnoj školi Borovje Kristijana Ferderbar Bučan.

Ispraznila je gripa učionice i napunila čekaonice. Najviše djecom.

"Više od 200 pregleda u našoj hitnoj ambulanti. Od odraslih hospitaliziraju se oni kod kojih imamo komplikacije bolesti, koji su na kisiku ili koji imaju pogoršanje svoje kronične bolesti. Znači gro, ako ne svi pacijenti koji se hospitaliziraju, u pravilu nisu cijepljeni", rekao je Ivan Puljiz iz Klinike za Infektivne bolesti Zagreb.

Hrvatska je ove godine naručila 420.000 doza, preko HZJZ-a utrošeno je oko 315.000 doza cjepiva. Iako se proteklih godina koristilo četverovalentno cjepivo, ove godine riječ je o trovalentno. Kod njega je izbačen jedan soj "B", a u Hrvatskoj trenutačno ionako dominira soj A u mutiranom obliku jednog soja.

"Prema preporukama WHO-a trovaletno cjepivo jednako je vrijedno kao i četverovaletno. Ovo cjepivo je potpuno pogođeno, naravnao da kad raspišete natječaj za veliki broj cjepiva da dolaze razne ponude i potrebno je prema javnoj nabavi izabrati najpovoljnije, a budući da su jednako vrijedni može biti i trovalentno", rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Onima koji su zakasnili s cijepljenjem liječnik može propisati lijek Tamiflu. No pacijenti se žale da ga je teško pronaći u ljekarnama. Ima li nestašice pitanje je za Agenciju za lijekove.

"Prema informacijama koje je HALMED zaprimio od nositelja odobrenja osigurana je kontinuirana opskrba tržišta lijekom Tamiflu u Republici Hrvatskoj. Trenutno na zalihama imaju dovoljne količine, ovaj tjedan će biti dodatne količine puštene u promet, a sredinom siječnja se očekuje nova isporuka", rekla je Jelena Juričić, glasnogovornica HALMED-a.

Struka upozorava - lijekovi nisu zamjena za cijepljenje. Iako gripa hara dvostruko jače nego lani u ovo vrijeme - još nije kasno za cijepljenje jer sezona će još potrajati.

"Učinkovitost cjepiva se kreće 50 do 90 posto, ovaj čas još ne znamo, znat ćemo to na kraju sezone, ali oni koji obole kod gripe, a cijepljeni su kod njih će simptomi biti blaži i gripa će kraće trajati", nadodao je Capak.

Najveći broj zaraženih u prošlom je tjednu zabilježen u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.