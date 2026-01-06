Nastavljen štajk radnika u Louvreu: Za posjetitelje otvoren samo dio muzeja

Radnici Muzeja Louvre u Parizu ponovno su stupili u štrajk, što je dovelo do djelomičnog zatvaranja muzeja.

Glavni razlog štrajka su loši radni uvjeti i manjak osoblja, uključujući zabrinutost zbog nadzora galerija i stanja zgrade, kao i protivljenje planiranom povećanju cijena ulaznica za turiste izvan EU‑a, piše Euronews.

Zaposlenici su odlučili nastaviti štrajk nakon što prethodni pregovori s Ministarstvom kulture nisu dali zadovoljavajuće rezultate. Sindikati traže poboljšanje uvjeta rada, dodatno zapošljavanje i veće plaće. Štrajk je bio zaustavljen za vrijeme blagdana.

Zbog štrajka, Louvre je otvoren samo djelomično. Posjetitelji i dalje mogu vidjeti najpoznatija djela poput Mona Lise, Venere iz Miloa i Nike sa Samotrake, dok su mnoge druge dvorane i usluge ograničene ili zatvorene.

Ministarstvo kulture najavilo je određene mjere, uključujući dodatno zapošljavanje i povećanje plaća, ali sindikati smatraju da to nije dovoljno i nastavljaju štrajk.

Posjetiteljima se savjetuje da prije dolaska provjere najnovije informacije o radnom vremenu i dostupnosti muzeja.