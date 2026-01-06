Pristižu čestitke državnog vrha: "Više od svega danas su nam potrebni mir i sigurnost"

Premijer Andrej Plenković uputio je u utorak čestitku vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru, naglasivši kako je danas važnije nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske.

"Radosni blagdan Isusovog rođenja prigoda je da pošaljemo poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U današnjem vremenu kada je cijeli svijet suočen s brojnim izazovima, važnije je nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske", stoji u čestitki.

Poželio je da im duh najradosnijeg kršćanskog blagdana podari snage za sve buduće izazove, a domove ispuni zdravljem, ljubavlju i veseljem.

"U ime Vlade Republike Hrvatske i osobno, svim pravoslavnim vjernicama i vjernicima, želim radostan i blagoslovljen Božić sa željom da ga provedete u miru i zajedništvu sa svojim bližnjima. Mir Božji, Hristos se rodi!“, stoji na kraju premijerove čestitke.

Božićnu čestitku pravoslavnim vjernicima u Republici Hrvatskoj uputio je i predsjednik Republike Zoran Milanović.

"Svim hrvatskim građankama i građanima, pravoslavnim vjernicima koji sutra slave, želim sretan Božić. Najradosniji kršćanski blagdan tradicionalno je prigoda za okupljanje obitelji i iskazivanje brige i poštovanja prema bližnjima pa vam želim da božićni blagdan provedete u miru, veselju i sreći sa svojim obiteljima i prijateljima", poručio je Milanović.

Istaknuo je da su nam više od svega danas potrebni mir i sigurnost: "Samo u takvim okolnostima moguće je graditi stabilno, pravedno i tolerantno društvo u kojemu će svi hrvatski ljudi moći bolje živjeti, a sva naša djeca imati sigurnu budućnost. Hrvatska je dokazala kako može biti zajednički dom ljudima različitih vjerskih, nacionalnih i kulturnih identiteta. To je vrijednost koja odlikuje napredne, civilizirane i uređene države, ali da bi Hrvatska takva ostala tu vrijednost moramo stalno čuvati i ne dopustiti da se itko u Hrvatskoj osjeća manje vrijedan ili nejednak."

"Zato pozivam da i predstojeći blagdan iskoristimo kako bismo svojim susjedima, prijateljima i sugrađanima pravoslavne vjere pokazali poštovanje i prihvaćanje i tako ponovno dokazali kako je Hrvatska domovina svima koji je smatraju svojim domom. Uvjeren kako svi zajedno, ponajprije kao pojedinci a onda i institucije, možemo nastaviti graditi Hrvatsku kao sigurno i tolerantno društvo različitosti, još jednom čestitam Božić svim pravoslavnim vjernicima uz tradicionalni pozdrav – Mir Božji, Hristos se rodi!", stoji na kraju predsjednikove čestitke.



