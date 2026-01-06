Hrvatska u bijelom: Izdano posebno upozorenje, pogledajte gdje je palo najviše snijega i još mu nije kraj

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

U unutrašnjosti snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača, ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj i debljeg, najavljuju za utorak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) dodajući kako će na Jadranu biti kiše, u Dalmaciji lokalno obilnije.

Snijeg na autocestama u RH - 13 Foto: HAK kamere

Snijeg na autocestama u RH - 11 Foto: HAK kamere

Snijeg na autocestama u RH - 2 Foto: HAK kamere

Snijeg na autocestama u RH - 1 Foto: HAK kamere

Ponegdje se snijeg očekuje i na sjevernom Jadranu te sjeveru Dalmacije, dok se u unutrašnjosti Dalmacije kiša može smrzavati na hladnom tlu i predmetima.

Ranije je upozoreno da se u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje do kraja srijede očekuje 20 do lokalno u Lici 50 centimetara akumuliranog snijega, a zbog vjetra su ponegdje vjerojatni i snježni zapusi te mećava.

Visina snijega u RH - utorak 6. 1. 2026. u 7 sati Foto: DHMZ

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna. Na jugu umjereno, navečer do jako jugo i jugozapadni vjetar.

Temperatura zraka uglavnom će se kretati od -4 do 0 Celzijevih stupnjeva, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 2 do 7, a na srednjem i južnom Jadranu od 10 do 15.

Snijeg na autocestama u RH - 10 Foto: HAK kamere

Snijeg na autocestama u RH - 9 Foto: HAK kamere

Snijeg na autocestama u RH - 8 Foto: HAK kamere

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Gorskom kotaru, Lici i pojedinim cestama u središnjoj Hrvatskoj, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Zagorje-Gračac-Knin i DC3 na dionici Zdihovo-Delnice-Kikovica.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obratno.

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila.

Snijeg na autocestama u RH - 7 Foto: HAK kamere

Snijeg na autocestama u RH - 6 Foto: HAK kamere

Snijeg na autocestama u RH - 5 Foto: HAK kamere

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

I srijeda će na kopnu biti oblačna, često sa snijegom pri čemu će se podebljati snježni pokrivač, najviše u Gorskom kotaru, Lici i Slavoniji. U četvrtak sa zapada prolazno razvedravanje, tako da nas očekuje jači pad temperature. No u petak kreće nova južina, a nove oborine stižu za vikend, ali tada s već spomenutom južinom i zatopljenjem.

Snijeg na autocestama u RH - 4 Foto: HAK kamere

Snijeg na autocestama u RH - 3 Foto: HAK kamere