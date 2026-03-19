"Kako je to moguće?" Nepokretnom pacijentu odbijen nastavak rehabilitacije! Tražili smo objašnjenje HZZO-a, evo što su odgovorili

Redakciji DNEVNIK.hr javila se žena iz Zagreba čiji je suprug početkom 2025. godine pretpio moždani udar uslijed kojeg je ostao prikovan za krevet. Ubrzo je upućen na rehabilitaciju u toplicama, na koju je imao pravo i to na trošak HZZO-a. Naime, prema Pravilniku bolesnici čije stanje odgovara kriterijima za ostvarivanje prava na rehabilitaciju u toplicama mogu isto pravo na teret HZZO-a ostvariti jednom godišnje u trajanju od najduže 21 dan.

No, problem je nastao kada je gospođa predala zahtjev za istu rehabilitaciju nakon isteka godine dana – njezin je zahtjev ovoga puta odbijen.

"Kako je moguće da osobi koja je invalid, uslijed posljedica moždanog udara, koja je vezana za tuđu njegu i pomoć, HZZO odbije zahtjev?", pita se.

Zatražili smo objašnjenje HZZO-a, a dodatne informacije potražili smo i u Uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Iz HZZO-a su objasnili kako se bolest, odnosno stanje o kojemu se radi u ovom slučaju prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti određuje šifrom G81 prema kojoj se rehabilitacija u toplicama propisuje kao "početna kod premještaja, iza isteka akutne faze, odnosno nakon operativnog liječenja".

"U slučaju dijagnoze G81 Hemiplegija ili teška hemipareza od III. do IV. stupnja preporuku za bolničku medicinsku rehabilitaciju daje neurolog, neurokirurg ili fizijatar uz otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funkcionalni status i Barthelov indeks. Za navedenu dijagnozu može se odobriti isključivo početna bolnička rehabilitacija kod premještaja iza isteka akutne faze, odnosno nakon operativnog liječenja", stoji u objašnjenju HZZO-a,

Iz Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom, kojemu se obitelj također obratila, potvrdili su da su primili njihovu usmenu i pisanu pritužbu te da su ih uputili u daljnje mogućnosti - na dobiveno rješenje postoji mogućnost žalbe koju će obitelj i iskoristiti.

