Tko ima pravo na rehabilitaciju u toplicama i kako se to pravo ostvaruje

U Hrvatskoj osigurane osobe često govore o odlasku u toplice preko HZZO-a, no važno je znati da se pritom ne radi o odmoru ili wellnessu, nego o bolničkoj medicinskoj rehabilitaciji koju financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Pravo postoji, ali nije automatsko - ostvaruje se isključivo pod jasno propisanim medicinskim uvjetima.

Tko ima pravo na rehabilitaciju u toplicama

Pravo na stacionarnu medicinsku rehabilitaciju u toplicama imaju osobe koje su obvezno zdravstveno osigurane pri HZZO-u i koje imaju medicinsku indikaciju za takav oblik liječenja. To znači da pacijent mora bolovati od određene bolesti, imati posljedice ozljede ili operacije, odnosno funkcionalna oštećenja zbog kojih mu je potrebna intenzivna rehabilitacija.

HZZO u pravilniku ima točno propisan popis bolesti, stanja i posljedica ozljeda za koje se može odobriti bolnička medicinska rehabilitacija. Najčešće se radi o stanjima nakon moždanog udara, težih operacija kralježnice i zglobova, prijeloma, neuroloških bolesti, reumatskih i ortopedskih bolesti te težih ozljeda. Sama dijagnoza pritom nije uvijek dovoljna - često se procjenjuje i stupanj funkcionalnog oštećenja, odnosno koliko je pacijentu ograničena pokretljivost i svakodnevno funkcioniranje.

Drugim riječima, u toplice se ne ide na zahtjev, nego isključivo ako liječnici procijene da je takva rehabilitacija medicinski opravdana i nužna.

Kako se ostvaruje pravo

Postupak ostvarivanja prava započinje kod liječnika. Najčešće specijalist fizijatar, neurolog, ortoped ili drugi nadležni specijalist procjenjuje zdravstveno stanje pacijenta i utvrđuje postoji li potreba za stacionarnom rehabilitacijom. Ako procijeni da postoji medicinska indikacija, daje preporuku za rehabilitaciju.

Na temelju te preporuke liječnik obiteljske medicine ispunjava odgovarajuću uputnicu i medicinsku dokumentaciju šalje liječničkom povjerenstvu HZZO-a. Povjerenstvo zatim odlučuje hoće li rehabilitacija biti odobrena, u kojem trajanju i u kojoj vrsti ustanove.

Ako HZZO odobri rehabilitaciju, pacijent se upućuje u jednu od ugovornih specijalnih bolnica ili toplica i stavlja se na listu čekanja. Vrijeme čekanja može varirati i često iznosi nekoliko mjeseci, ovisno o ustanovi i vrsti terapije.

Koliko traje rehabilitacija i što pokriva HZZO

Stacionarna medicinska rehabilitacija u pravilu traje do 21 dan. HZZO pokriva troškove liječenja, terapija, smještaja i prehrane tijekom boravka u ustanovi. Rehabilitacija se provodi pod stručnim nadzorom liječnika, fizioterapeuta i drugih zdravstvenih djelatnika.

Ako HZZO ne odobri boravak u toplicama, pacijent i dalje može ostvariti pravo na ambulantnu fizikalnu terapiju, ali bez smještaja – terapije se tada provode u zdravstvenoj ustanovi u mjestu stanovanja ili najbližem dostupnom centru.

Važno je znati

Pravo na rehabilitaciju u toplicama nije socijalna niti povlastica, nego zdravstveno pravo koje se ostvaruje isključivo prema medicinskim kriterijima. Odluku uvijek donosi HZZO na temelju dokumentacije i procjene povjerenstva, a ne sam pacijent.

U slučaju odbijanja, pacijent ima pravo na uvid u obrazloženje i može, ako smatra da su ispunjeni uvjeti, ponovno pokrenuti postupak uz dodatnu medicinsku dokumentaciju.

