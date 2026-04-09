Hrvati masovno nasjedaju na novu prijevaru: Ovoj poruci ne smijete povjerovati!

Građani na području Splita, Kaštela i Trogira našli su se na meti nove prijevare putem lažnih SMS poruka koje imitiraju obavijesti OTP banke, upozoravaju iz policije.
Kako navode, zaprimljene su tri prijave kaznenih djela prijevare u kojima su građani dovedeni u zabludu porukama o navodnom isteku pristupa mBanking aplikaciji. Poruke su sadržavale poveznice putem kojih su prevaranti dolazili do osjetljivih podataka i pristupa bankovnim računima.
U jednom slučaju 24-godišnjak je u srijedu zaprimio takvu poruku, nakon čega mu je s računa skinuto 323 eura. Drugi slučaj odnosi se na 43-godišnjaka koji je još 27. ožujka nasjeo na istu prijevaru i ostao bez čak 3999 eura.
Treća žrtva, 62-godišnjak, također je zaprimio SMS s poveznicom za navodnu obnovu pristupa aplikaciji, nakon čega mu je s računa nestalo 1868,64 eura.
Slične situacije dogođaju se i u Sisku. Jedna 46-godišnjakinja policiji je prijavila računalnu prijevaru. Oštećenoj je početkom travnja nepoznati počinitelj putem SMS poruke poslao poveznicu za ažuriranje aplikacije internet bankarstva nakon čega joj je s računa izvršen prijenos novčanih sredstava.
Istoga dana sisačkoj policiji je prijavljena još jedna računalna prijevara. Nepoznati počinitelj je početkom travnja na službeni e-mail poduzeća poslao poveznicu za ažuriranje internet bankarstva. Zatim je telefonskim putem navodio djelatnika poduzeća kroz ažuriranje nakon čega je s računa izvršen prijenos novčanih sredstava.
Od oštećenih su zaprimljene kaznene prijave, a za počiniteljima se traga.
Što savjetuje policija?
Policija provodi izvide i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovih slučajeva.
Policija građanima ponovno upućuje apel na oprez, posebno kod zaprimanja SMS poruka, e-mailova i drugih obavijesti u kojima se traži hitna provjera ili obnova pristupa mobilnom i internetskom bankarstvu.
"Potrebno je izbjegavati otvaranje poveznica iz sumnjivih poruka, ne unositi osobne i bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama, nikome ne ustupati podatke o karticama, tokenima, jednokratnim zaporkama i pristupnim podacima za bankovne aplikacije, a u slučaju bilo kakve sumnje odmah kontaktirati banku i događaj prijaviti policiji", poručuje policija.
Kako prepoznati prijevaru?
Kako bi lakše prepoznali prijevare i da ne postanete iduća žrtva, bitno je prepoznati glavne indikatore prijevare:
- slanje poveznice (linka) koji naizgled vodi na stranice banaka s objašnjenjem kako se treba registrirati i unijeti osobne podatke
- lažni/kopirani izgled WEB stranice banke, lako prepoznatljiv po brojnim pravopisnim i gramatičkim greškama hrvatskog jezika, u kombinaciji sa stranim jezicima, (najčešće se koriste Internet prevoditelji),
- jedan od indikatora je i zahtjev za unosom podataka sa debitne/kreditne kartice (broj kartice te posebice tzv. sigurnosni CVC/CVV troznamenkasti broj sa poleđine kartice ),
- zahtjev za pristup Internet bankarstvu (unos broja tokena, OTP iz tokena i APPLI2/MAC iz tokena).