Hrvati masovno nasjedaju na novu prijevaru: Ovoj poruci ne smijete povjerovati!

Građani na području Splita, Kaštela i Trogira našli su se na meti nove prijevare putem lažnih SMS poruka koje imitiraju obavijesti OTP banke, upozoravaju iz policije.

Kako navode, zaprimljene su tri prijave kaznenih djela prijevare u kojima su građani dovedeni u zabludu porukama o navodnom isteku pristupa mBanking aplikaciji. Poruke su sadržavale poveznice putem kojih su prevaranti dolazili do osjetljivih podataka i pristupa bankovnim računima.

U jednom slučaju 24-godišnjak je u srijedu zaprimio takvu poruku, nakon čega mu je s računa skinuto 323 eura. Drugi slučaj odnosi se na 43-godišnjaka koji je još 27. ožujka nasjeo na istu prijevaru i ostao bez čak 3999 eura.

Treća žrtva, 62-godišnjak, također je zaprimio SMS s poveznicom za navodnu obnovu pristupa aplikaciji, nakon čega mu je s računa nestalo 1868,64 eura.

Slične situacije dogođaju se i u Sisku. Jedna 46-godišnjakinja policiji je prijavila računalnu prijevaru. Oštećenoj je početkom travnja nepoznati počinitelj putem SMS poruke poslao poveznicu za ažuriranje aplikacije internet bankarstva nakon čega joj je s računa izvršen prijenos novčanih sredstava.

Istoga dana sisačkoj policiji je prijavljena još jedna računalna prijevara. Nepoznati počinitelj je početkom travnja na službeni e-mail poduzeća poslao poveznicu za ažuriranje internet bankarstva. Zatim je telefonskim putem navodio djelatnika poduzeća kroz ažuriranje nakon čega je s računa izvršen prijenos novčanih sredstava.

Od oštećenih su zaprimljene kaznene prijave, a za počiniteljima se traga.

Što savjetuje policija?

Policija provodi izvide i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovih slučajeva.

Policija građanima ponovno upućuje apel na oprez, posebno kod zaprimanja SMS poruka, e-mailova i drugih obavijesti u kojima se traži hitna provjera ili obnova pristupa mobilnom i internetskom bankarstvu.

"Potrebno je izbjegavati otvaranje poveznica iz sumnjivih poruka, ne unositi osobne i bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama, nikome ne ustupati podatke o karticama, tokenima, jednokratnim zaporkama i pristupnim podacima za bankovne aplikacije, a u slučaju bilo kakve sumnje odmah kontaktirati banku i događaj prijaviti policiji", poručuje policija.

Kako prepoznati prijevaru?

Kako bi lakše prepoznali prijevare i da ne postanete iduća žrtva, bitno je prepoznati glavne indikatore prijevare: