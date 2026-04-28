Stjenice ovim putem ulaze u vaš dom, a onda slijedi pakao: Evo što morate odmah učiniti

S proljetnom sezonom i dolaskom toplog vremena mnogi od nas pomisle na kraća putovanja čim se ukaže prilika za neki produženi vikend ili praznike.

No hotelski i apartmanski smještaji, kreveti, plahte i koferi ponekad kriju opasnost od najezde – stjenica.

Ovi maleni insekti crvenkastosmeđe boje, duljine nekoliko milimetara, bez krila i sa šest nogu, grizu kožu kako bi se nahranili krvlju, a skrivaju se u najmanjim pukotinama namještaja poput uzglavlja kreveta, što ih čini vrlo teškim za uočavanje.

I jako je teško riješiti ih se!

Odakle dolaze stjenice?

Pojava stjenica nije povezana s nehigijenskim uvjetima života i one se mogu pronaći i u najčišćim, luksuznim hotelima i kućanstvima. Putuju avionima, brodovima, autobusima, skrivaju se u prtljazi i odjeći, pa ih turisti donesu u smještaj, ali i odnesu svojim kućama. Jedan od brojnih načina da te male napasti unesete u svoj dom jesu i rabljeni namještaj i rabljena odjeća.

Vrlo su otporne i mogu preživjeti bez hrane čak i do godinu dana.

Stjenice, ilustracija Foto: Getty Images

Kako izgleda ugriz stjenice?

Stjenice izlaze noću, kada nema svjetla i vibracija. Ne skaču niti lete, a najaktivnije su dok spavamo. Reagiraju na oslobađanje ugljikova dioksida iz organizma disanjem, nalaze domaćina i hrane se ljudskom krvlju.

Mjesto njihova ugriza svrbi, a ugrizi se često uočavaju ujutro na područjima koja su bila izložena tijekom spavanja, poput lica, vrata i ruku. Obično su vidljive crvene brazde ili natečene kvržice u skupinama od tri do pet ugriza, a ponekad mogu proći dani dok se ne pojave. Iako ne prenose bolesti, kod nekih ljudi mogu izazvati alergijsku ili tešku kožnu reakciju.

Kako ih ukloniti?

Zbog otpornosti stjenice je teško ukloniti iz kuće, ali nije i nemoguće. Mjesta koja morate pregledati su madraci i okviri kreveta i uzglavlja, a naći ćete ih i u okvirima za slike, stolariji, pa čak i električnim utičnicama.

Nije rijedak slučaj da se ljudi zbog stjenica odluče za drastične mjere poput bacanja tepiha, kreveta, sofa, pa i kompletnog namještaja... No to su ipak drastične mjere.

Mjesta na kojima uočite gnijezdo stjenica treba očistiti dezinsekcijskim sredstvom, kao i sva mjesta na kojima se mogu skrivati. Posteljinu i perive dijelove namještaja operite na visokoj temperaturi, jednako tako i osušite u sušilici, a ako imate parni čistač, upotrijebite ga i na namještaju.

Sva mjesta dobro usisajte usisavačem, madrace iščetkajte, a sve pukotine u stolariji ili zidovima zatvorite silikonom ili masom za fugiranje, kao i sve pukotine oko utičnica.

Ponekad će trebati zvati i stručnjake za dezinsekciju koji koriste napredniju metodu poput fumigacije ili zamagljivanja, ormara s odjećom ili pak cijelih prostorija.

Koji god tretman odabrali, trebat će ga ponavljati više puta jer su zaostala jajašca izuzetno otporna, pa kad se izlegnu, problemu počinju ponovno.