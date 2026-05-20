Trump zaprijetio "velikim udarcem", a brzo mu je stigao odgovor

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu novim napadima ako Teheran nastavi odbijati ustupke koje im SAD nudi za okončanje rata na Bliskom istoku.

Trump je rekao da je opozvao novi val napada, ali da je malo nedostajalo da SAD prekrši primirje koje je na snazi od početka prošlog mjeseca.

"Samo me sat vremena dijelilo od odluke da krenemo danas", rekao je Trump u utorak.

Odluka da ipak odustane je očito uslijedila nakon novog mirovnog prijedloga koji je Teheran uputio preko Pakistana, posrednika u pregovorima, a možda ju je potaknula i nespremnost saveznika poput Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata da nastave sukob s Iranom, piše Guardian.

Trump je rekao da iranski čelnici "mole" za dogovor, ali da bi novi američki napad zadao "velik udarac" Iranu u nadolazećim danima ako sporazum ne bude postignut.

“Pa, mislim, govorim o dva ili tri dana, možda petak, subota, nedjelja, možda početkom idućeg tjedna, jer im ne možemo dopustiti da imaju novo nuklearno oružje”, rekao je.

Sukob u slijepoj ulici

Trump je posljednjih tjedana više puta upućivao prijetnje, ali stalni izostanak konkretnih poteza dodatno je pojačao dojam da je sukob ušao u slijepu ulicu.

Analitičari kažu da obje strane žele izbjeći novi krug napada, ali nijedna nije spremna platiti političku cijenu ustupaka potrebnih za postizanje mirovnog sporazuma.

“Trumpove prijetnje izgubile su svaki kredibilitet. Obje strane su previše udaljene u pogledu onoga što su spremne prihvatiti ili na čemu su spremne raditi, ali nijedna se ne želi vratiti ratu. Zato su jednostavno zapeli i zapravo nijedna strana ne zna kako izaći iz toga", rekao je Neil Quilliam iz londonskog Chatham Housea.

Iran i dalje blokira većinu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, kojim je prije sukoba prolazilo oko petine svjetske opskrbe naftom i ukapljenim plinom, dok je SAD nametnuo vlastitu pomorsku blokadu iranskih luka.

Iranski dužnosnici ostali su tvrdi u pregovorima unatoč novim Trumpovim prijetnjama, opisujući američke zahtjeve kao pretjerane.

Od početka primirja 8. travnja, Teheran i Washington održali su samo jedan krug pregovora: neuspješnu 21-satnu sesiju u Islamabadu.

Prema iranskoj novinskoj agenciji ISNA, Mohammed Akraminia, vojni glasnogovornik, ponovio je u utorak da će Teheran nastaviti kontrolirati tjesnac, dodajući da SAD moraju "poštovati iransku naciju i legitimna prava Islamske republike".

Iran je u ponedjeljak najavio osnivanje Uprave Perzijskog zaljeva za upravljanje prometom kroz plovni put, dok je Korpus islamske revolucionarne garde zaprijetio nametanjem dozvola za optičke kabele koji prolaze kroz tjesnac.

Akraminia je u utorak izjavio da će Iran u slučaju novih napada "otvoriti nove fronte" protiv SAD-a te da je Teheran iskoristio primirje "kako bi ojačao svoje borbene sposobnosti".

Stručnjaci kažu da je vjerojatno da će Iran također udvostručiti napore kako bi uzvratio Izraelu i obližnjim zaljevskim državama, vjerojatno ciljajući naftnu i drugu civilnu infrastrukturu.

Iranski državni mediji izvijestili su da Teheranov najnoviji mirovni prijedlog uključuje prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući i Libanon, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana i reparacije za razaranja uzrokovana američko-izraelskim napadima.

Kazem Gharibabadi, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova, rekao je da Teheran također želi ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj američke pomorske blokade, prema IRNA-i, državnoj novinskoj agenciji.

Uvjeti opisani u iranskim izvješćima čini se malo promijenjenima u odnosu na prethodnu ponudu, koju je Trump prošli tjedan odbacio kao "smeće".

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca i prijetnja daljnjim sukobima u regiji doveli su do naglog porasta cijena nafte, povećanja inflacije u cijelom svijetu i prijetnje globalnom recesijom. Novi krug sukoba mogao bi dodatno povećati cijene i srušiti burze.