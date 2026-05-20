EU pristao na sporazum s Trumpom: Evo kako su izbjegnute ogromne carine

Europska unija pristala je u srijedu rano ujutro provesti trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama, vjerojatno izbjegavajući prijetnju predsjednika Donalda Trumpa da će daljnje odgađanje kazniti represivnim carinama.

Pregovarači Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije postigli su kompromis nakon više od pet sati razgovora o zakonodavstvu za provedbu sporazuma postignutog prošlog ljeta u Trumpovom golf resortu u Turnberryju u Škotskoj.

Prema tom sporazumu, EU se složio ukinuti carine na američku industrijsku i neku poljoprivrednu robu, dok je Washington trebao ograničiti carine na većinu europskog izvoza na 15 posto.

"EU je još jednom pokazao da smo prilično pouzdan trgovinski partner koji poštuje svoje obveze", rekao je europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič nakon što je napustio pregovaračku sobu.

Kompromis je postignut nakon Trumpove prijetnje uvođenjem carina od 25 posto na europske automobile od 4. srpnja.

Prema konačnom tekstu kompromisa koji je vidio Politico, Komisija bi, na zahtjev Parlamenta ili zemlje članice, mogla suspendirati trgovinski sporazum ako Washington ne smanji carine na europske proizvode od čelika i aluminija do kraja 2026.

Američke carine na čelik i aluminij idu i do 50 posto prema uredbi koju je Trump potpisao u travnju, zbog čega su se mnogi zakonodavci EU-a žalili da taj potez krši ograničenje dogovoreno na Turnberryju. Prema sporazumu postignutom u srijedu ujutro, Komisija će krajem ove godine izvijestiti Parlament i Vijeće o američkim carinama na čelik, a ako utvrdi da se SAD ne pridržava sporazuma, procijenit će hoće li suspendirati sporazum.

Klauzula o zalasku sunca

Pregovarači su dodali takozvanu klauzulu o zalasku sunca prema kojoj bi sporazum istekao u prosincu 2029. - gotovo godinu dana nakon što bi Trump trebao napustiti Bijelu kuću.

Tekst također uključuje zaštitne mjere koje zahtijevaju od Komisije da istraži, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev triju zemalja EU-a, predstavlja li uvoz ozbiljnu prijetnju domaćim industrijama. To bi tada moglo dovesti do djelomične ili potpune suspenzije trgovinskog sporazuma.

Međutim, nije uključena odredba o poništenju sporazuma iz Turnberryja ako SAD ponovno ugrozi teritorijalni suverenitet EU-a, što je Europski parlament zahtijevao nakon što je Trump zaprijetio aneksijom Grenlanda.

Dužnosnik EU-a upoznat s raspravama, kojem je zajamčena anonimnost kako bi govorio o zatvorenim pregovorima, rekao je da su zemlje članice htjele isključiti netrgovinske elemente iz sporazuma. Glasanje o sporazumu očekuje se tijekom plenarne sjednice od 15. do 18. lipnja u Strasbourgu.

Neki liberalni i ljevičarski zastupnici u Europskom parlamentu i dalje su neprijateljski raspoloženi prema trgovinskom sporazumu i upozorili su da bi mogli glasati protiv sporazuma iz Turnberryja.

Ključno je ovlaštenje EK-a da odluči krši li SAD sporazum te ostavlja izvršnoj vlasti EU-a da odluči hoće li ga suspendirati. Verzija prijedloga koju je podržao Parlament prisilila bi Komisiju da automatski suspendira sporazum u slučaju kršenja.

Europska pučka stranka - najveća skupina u zastupničkom domu - želi da se trgovinski sporazum stavi na snagu, a pregovarači se nadaju da će ga većina podržati. Željana Zovko, zastupnica EPP-a koja u pregovorima predstavlja desnocentrističku skupinu, izjavila je za Politico da će sporazum spasiti naša poduzeća i dati im prostora za nastavak trgovine s našim najvažnijim trgovinskim partnerom.