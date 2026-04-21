Prevarila 50-godišnjaka glumeći brokericu, uzela mu 32.000 eura

Lažna brokerica prevarila je 50-godišnjaka. Žena ga je uvjerila da će dodatno zaraditi ako joj uplati novce na što je muškarac nasjeo. Uplačivao joj je novac u više navrata, a ukupan iznos je 32.000 eura.

PU osječko-baranjska traga za brokericom i ponovno upozoravaju građane da ne upisuju podatke bankovnih kartica na sumnjivim stranicama i da ih ne dijele nepoznatim ljudima. Osim toga, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima omogućuje provjeru internetskih stranica za vrijeme online kupovine.