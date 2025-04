Most Grada Zagreba priopćio je u četvrtak da više ne podržava kandidaturu gradskog zastupnika Trpimira Goluže za zagrebačkog gradonačelnika zbog ulaska u pregovore s njima neprihvatljivim političkim opcijama.

"Nažalost, gospodin Goluža odlučio je započeti razgovore s nama neprihvatljivim političkim opcijama, počevši od gospodina Ivice Lovrića iza kojeg stoje mutni interesi i koji predstavlja model upravljanje gradom protiv kojeg se borimo", rekao je u izjavi medijima Krešimir Rotim iz zagrebačke koordinacije Mosta.

"Osim njega, tu je i gospodin Davor Bernardić koji nam je vrijednosno neprihvatljiv. Bio je na noćnom maršu, govorio je da pobačaj treba biti besplatan i da nema problema s financiranjem LGBT i sličnih udruga. Zbog toga smo odlučili uskratiti podršku gospodinu Goluži", kazao je.

Rotim ističe da Most nema ništa protiv postizbornog okrupnjavanja u Gradskoj skupštini protiv platforme Možemo, ali da ne može u tome sudjelovati ako su tu i ljudi koji im nisu vrijednosno prihvatljivi i s kojima ne dijele istu viziju razvoja grada.

"I to smo vrlo jasno rekli gospodinu Goluži te smo odlučili prekinuti ovu trakavicu koja je trajala zadnjih par tjedana", rekao je.

Most će na lokalnim izborima u Zagrebu imati zajedničku listu za Gradsku skupštinu sa HSP-om. Što se tiče izbora za gradonačelnika, u narednim će tjednima objaviti koga će podržati, dodao je Rotim, a to neće biti bivša zastupnica iz Mostova saborskog kluba Marija Selak Raspudić. "Teško, s obzirom da je tu došli do vrijednosnog raskida", poručio je.

Trpimir Goluža mandat u Gradskoj skupštini odradio je kao nezavisni zastupnik u klubu Mosta. U javnosti je više puta komunicirao da među oporbenim strankama u Gradskoj skupštini, ali i i šire, nastoji oformiti jedan blok koji će se suprotstaviti platformi Možemo i aktualnoj gradskoj vlasti, a da se pritom ne bi rasipali glasovi birača.

No, Rotim napominje da je Goluža u pregovore sa spornim im političkim opcijama ulazio isključivo u svoje osobno ime, te da o njima nije obavijestio Most.

Promjena 'štetne aktualne vlasti' ostaje jedan od glavnih ciljeva Mosta u ovoj izbornoj kampanji.

"Do sinergije dolazi ako su ljudi sličnih vrijednosti i sličnih programa. Ako gradite priču isključivo na 'protiv' nekoga, to će se vrlo brzo rasplinuti, pogotovo oko pozicija ili oko novca", kazao je Rotim.

Gradski zastupnik Goluža potvrdio je Hini da se "radi na okrupnjavanju opozicije, a ako se postigne dogovor, o tome će obavijestiti javnost".