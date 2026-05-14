Raste opasnost od širenja ozbiljne bolesti: "Podijeljeni smo u tri zone, a zaposlenici imaju posebne obaveze"

Hoće li na teren opet veterinari koji eutanaziraju svinje? Dolaskom ljeta raste opasnost od širenja afričke svinjske kuge pa se podižu preventivne mjere, a baš je beljska farma Sokolovac proteklih dana završila postupak repopulacije i njezini su svinjci ponovno puni.

Cijeli se kompleks strogo čuva da se bolest ne bi vratila pa je ulazak na farmu drugim osobama strogo zabranjen.

"Svemu je prethodila vrlo iscrpna deratizacija dezinfekcija, čak se morala rastavljati i oprema, no sada farma ponovno radi i mogu reći da je ovo jedan od najčuvanijih objekata trenutačno u zemlji", rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

O svemu je razgovarala s direktorom svinjogojstva Draženom Hižmanom.

Koliko se životinja vratilo u farmu?

Proces punjenja farme je završen. Prije nekih tjedan dana napunili smo iz dva naša izvora, s dvije naše farme, i u ova dva tjedna smo na farmu dovezli nekih 10,5 tisuća životinja sveukupno.

Farma se nalazi na rubnom dijelu Kopačkog rita, zapravo u velikom riziku, na koji način ćete se braniti? Branili ste se visokim biosigurnosnim mjerama i prošli put, sada ste ih još dodatno podigli.

Mi smo vrlo svjesni visokog infektivnog rizika koji je u okruženju ove naše farme i svih ostalih naših farmi. Broj pozitivnih divljih svinja u zadnjih šest mjeseci je iznimno visok i mi smo odlučili dodatno proširiti i pojačati naše biosigurnosti mjere.

Postavili smo električne pastire na svim našim farmama, pa tako i ovdje na farmi Sokolovac, ugradili smo dodatni sanitarni propusnik kao još jedan filter između vanjske zone i unutarnje čiste zone farme.

Kako izgleda ulazak vaših zaposlenika na farmu?

Kod nas je farma podijeljena na tri zone: vanjsku zonu izvan ograde koju smatramo crvenom, odnosno zonom zaraze. Unutarnju zonu, nekakvu narančastu, koja je kontakt između čiste zone i vanjske zone te samu zonu objekata koju smatramo čistom zonom.

Između svake od tih zona smo postavili više vrsta filtera koji uključuju presvlačenje odjeće, presvlačenje cipela, dezinfekcija ruku, dezinfekcijske barijere.

Nakon toga, kada ulazite iz narančastu u bijelu, odnosno u takozvanu čistu zonu, obavezno je tuširanje, pranje kose prije nego što ste uopće ušli u svinjac. Svaki sektor ima svoju vrstu boje odjeće kako bi svima bilo vizualno jasno gdje i kako se moraju kretati u kojoj odjeći. Nema nikakvih križanja puteva između čistih i manje čistih dijelova farme.

Vi na farmi imate i ozbiljne praonice?

Postoji jedna praonica rublja koja pere samo u "nečistom" dijelu i praonica koja pere samo u čistom dijelu.

Vaši djelatnici su obvezni ne sudjelovati u nekim aktivnostima, odnosno na što su se još sve morali obvezati da bi zaštitili farmu?

Da ne smiju imati svinje u svojem kućanstvu, da ne smiju biti lovci, sudjelovati u lovu i posjećivati druga domaćinstva gdje ima svinja. Oni to potpisuju i izjavom prije zapošljavanja i mi to periodički provjeravamo u njihovim domaćinstvima. To je jedna od najvažnijih stvari, oni svi razumiju zašto je to važno, a to je prije svega zbog očuvanja njihovih radnih mjesta.