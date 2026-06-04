Vatikan trese skandal: Poznati egzorcist smijenjen zbog kontroverznih tvrdnji o NLO-ima

Katolički nadbiskup Washingtona, kardinal Robert McElroy, u srijedu je smijenio poznatog svećenika s dužnosti egzorcista nadbiskupije nakon što je javno izjavio da su viđenja neidentificiranih letećih objekata (NLO-a) djelo demona.

McElroy je također objavio da nadbiskupija prekida suradnju sa Centrom sv. Mihaela za duhovnu obnovu, neprofitnom organizacijom iz Washingtona na čijem je čelu mons. Stephen Rossetti.

Nadbiskup je poručio da Rossettijeve izjave, koje "povezuju NLO-e s demonskom prisutnošću, kao i nedavno korištenje društvenih mreža od strane Centra, ozbiljno narušavaju vrlo precizno crkveno učenje o đavlu, demonima i egzorcizmu".

"Postoji opasnost ovdje", rekao je Rossetti u videu objavljenom 29. svibnja na svojoj Facebook stranici, govoreći o viđenjima NLO-a i postojanju izvanzemaljaca. "Kao egzorcist želio sam upozoriti na tu opasnost. Demoni se vole skrivati. Ne žele da znamo što rade jer su učinkovitiji kada ne shvaćamo što se događa", poručio je.

"Mogu vam se nekako uvući u glavu i manipulirati stvarima u svijetu kako bi utjecali na nas da činimo zlo", dodao je, piše AP News.

"Moje je osobno uvjerenje da su vjerojatno mnoga, ako ne i većina viđenja NLO-a, zapravo demoni", rekao je Rossetti. Također je istaknuo da netko može biti dobar katolik i vjerovati da postoji život na drugim planetima, iako on osobno ne vjeruje da život postoji izvan Zemlje.

U izjavi objavljenoj na internetskoj stranici Centra sv. Mihaela Rossetti je rekao da ga je odluka nadbiskupije rastužila.

"Molim oprost za sve načine na koje možda nisam bio vjeran učenju crkvenog Učiteljstva, osobito u spomenutom videu o 'izvanzemaljcima i demonskom'", rekao je. "Smatram da je od najveće važnosti biti poslušan Crkvi i nastavit ću nastojati da sve što radim, kao i rad Centra, bude u skladu s tom poslušnošću".

Rossetti, kojeg na Instagramu prati više od 148.000 ljudi, ugledni je psiholog, ali i egzorcist. Njegov centar specijaliziran je za pružanje duhovne pomoći svećenicima koji se suočavaju s različitim poteškoćama.

Godine 2023. rekao je za Associated Press da postoji sve veći i obnovljeni interes javnosti za teme demonske opsjednutosti i egzorcizma.