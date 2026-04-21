FOTO Mlađan stigao na sud: Danas svjedoči njegov vjenčani kum

Danas bi trebao svjedočiti Mlađanov vjenčani kum Željko Bijelić, a rasprava će biti zatvorena za javnost.
Mlađan je trebao biti pušten na slobodu sljedeće godine, no novom optužnicom tereti ga se za poticanje na ubojstva, otmice svjedoka i članova obitelji te organiziranje zločina iz zatvora. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu još dvadeset godina zatvora.
Višestruki ubojica Srđan Mlađan doveden na sud
Mlađan trenutačno služi kaznu od 27 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmica. On je 1998. godine, kao 16-godišnjak, u Petrinji hicem u glavu ubio vršnjakinju Elizabetu Šubić, a mjesec dana kasnije u Sisku je ubio umirovljenika Petra Jančića.
Tijekom izdržavanja desetogodišnje kazne u Požegi, 2002. godine je zbog uzornog ponašanja dobio izlazak na slobodan vikend. Tada je opljačkao banku i ubio policajca Milenka Vranjekovića Kinga, koji ga je pokušao uhititi.