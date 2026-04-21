FOTO Mlađan stigao na sud: Danas svjedoči njegov vjenčani kum

Višestruki ubojica Srđan Mlađan danas je pod jakim mjerama sigurnosti doveden na Županijski sud u Varaždinu, gdje je početak ročišta zakazan za 9 sati.

Danas bi trebao svjedočiti Mlađanov vjenčani kum Željko Bijelić, a rasprava će biti zatvorena za javnost.

Mlađan je trebao biti pušten na slobodu sljedeće godine, no novom optužnicom tereti ga se za poticanje na ubojstva, otmice svjedoka i članova obitelji te organiziranje zločina iz zatvora. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu još dvadeset godina zatvora.

Mlađan trenutačno služi kaznu od 27 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmica. On je 1998. godine, kao 16-godišnjak, u Petrinji hicem u glavu ubio vršnjakinju Elizabetu Šubić, a mjesec dana kasnije u Sisku je ubio umirovljenika Petra Jančića.

Tijekom izdržavanja desetogodišnje kazne u Požegi, 2002. godine je zbog uzornog ponašanja dobio izlazak na slobodan vikend. Tada je opljačkao banku i ubio policajca Milenka Vranjekovića Kinga, koji ga je pokušao uhititi.