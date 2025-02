Mladić velikog srca oduševio građane: Volontira i pomaže potrebitima - besplatno!

Humanitarac Mislav Matić volontira po kućama. "Meštar" Mislav ide od vrata do vrata i svima je na raspolaganju. "Ima tu svega - od rastavljanja, sastavljanja ormara, postavljanja rasvjete, lajsni. Radim sve. Što se ne snađem... Uvijek ima načina", rekao je.

Ljeti radi u turizmu, a zimi ima novi hobi. Otkako je oglasio svoje usluge prije tri tjedna, telefon se užario. "Bilo je raznoraznih upita. Pitala me jedna žena imam li bager s pikamerom. To mi je bilo dosta smiješno jer nemam bager, nemam teške strojeve", ispričao je Matić.

Ali su zato alat i gorivo na njegov račun. Mislava sad zovu svi i za sve. "Kaže ona meni: 'Mi smo dobili broj, možemo li dobiti Mislava?'. Ja govorim: Dobro, recite, gospođo, u čemu je stvar? 'Pa znate meni treba otići po ljekove i kupiti hranu. Ali ja govorim, pa recimo imate program preko Banovine i slično. Ali ne - Mislav je rekao da on radi sve. 'Ja hoću baš Mislava'", rekla je Jagoda Laco iz Udruge Empatija.

"On je ovdje došao i rekao: 'Gospođo, napravit ću sve što je u mojoj moći'. I potrudio se dečko, taj dan je otišao po cijeli materijal koji je treba, i taj dan je ostao pet sati sastavljati", ispričala je umirovljenica Lucika Gattin.

Ne bira zadatke pa nije problem ni očistiti podrum mladoj obitelji koja za to ne nalazi vremena. "Imati nekog ovakvog humanitarnog radnika koji će pomoći, koji će napraviti to za tebe, koji će nam olakšati život... Ja sam oduševljen što je žena uopće uspjela pronaći nekoga kao što je on", rekao je Marin Smoje.

Ništa ne traži zauzvrat, ali uvijek se na kraju dana nađe pokoji znak zahvalnosti. "Od domaćih proizvoda, limuna, mandarina, do boce maslinova ulja. Ja stvarno budem zahvalan, ali opet govorim, ja preferiran to raditi besplatno", zaključio je Matić. I uvijek s osmijehom na licu.

