Hoće li nakon Vladine opomene pasti cijene u turizmu? "Mislim da smo svi shvatili da je ovo godina istine"

Nakon sjednice Vijeća za upravljanje turizmom u kampu na Krku razmišljaju o smanjenju cijena.

"Malo ćemo korigirati cijene jer ako su u našem okruženju ljudi počeli spuštati cijene, onda ćemo morati i mi isto spuštati cijene. Moramo biti konkurentni na tržištu", rekao je Anton Mrakovčić, vlasnik kampa.

Ugostitelji kažu da ne mogu spuštati cijene zbog rasta troškova. Sve je skuplja radna snaga, hrana i piće u nabavi.

"Ovako na prvu sumnjam da ćemo smanjivati cijene. Cijene mogu ostati iste ili će se nešto povećavati, ali je u principu bitno da to povećanje prati bolja kvaliteta usluge", napomenuo je Stefano Stanić, voditelj ugostiteljskog objekta.

I hotelijeri smatraju da nema razloga za spuštanje cijena, pogotovo u hotelima visoke kategorije. "Ako ćemo se uspoređivati s Italijom, Austrijom, Njemačkom, ovim višim tržištima kojima mi težimo, naravno da tu sigurno nismo preskupi. Ako ćemo se uspoređivati s nižim tržištima – znači s Grčkom, Turskom s nekim drugim destinacijama – za njih jesmo, ali mi nemamo ni te kapacitete ni tu ponudu koju oni nude", ustvrdio je vlasnik hotela Josip Brusić.

Cijene u turizmu u Hrvatskoj rasle su dvostruko brže nego u većini drugih mediteranskih zemalja pa je premijer Andrej Plenković pozvao na hitno djelovanje u ovoj godini da bi nam turizam i dalje ostao jedna od najboljih gospodarskih grana.

"Mislim da smo svi shvatili da je ovo godina istine i da ćemo se morati dobro potruditi da zadržimo goste i da rezultate prošle godine u najmanju ruku barem ponovimo, ako ne i povećamo", smatra Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija Hrvatske gospodarske komore.

Cijene noćenja po osobi u obiteljskom smještaju su od 25 do 30 eura u manjim apartmanima dalje od mora do stotinu i više eura u smještaju visoke kategorije poput vila s bazenom.

"Moramo zadržati pod svaku cijenu ovako jednu dobru lepezu ponude koja može privući ljude. I one koji žele skromniji smještaj, bili to hrvatski turisti ili iz nekih drugih zemalja, i one koji traže ekskluzivu", rekao je Nedo Pinezić, privatni iznajmljivač.

Dobar omjer cijene i kvalitete spriječit će ponavljanje situacije od prošle godine jer turisti svake godine za svoj novac žele dobiti što bolju i kvalitetniju ponudu. U protivnom oni koji od turizma žive režu granu na kojoj sjede.

