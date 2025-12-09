Zapalio hrvatsku zastavu i kapu s grbom: Poslali ga na psihijatriju

Zbog snimke na kojoj pali hrvatsku zastavu i policijsku kapu s grbom, 53-godišnji muškarac s područja Imotskog završio je pred sudom. Snimku je objavio na svom Facebook profilu.

Psihijatrijskim vještačenjem proglašen je neubrojivim, zbog čega mu je sud odredio prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu u trajanju od šest mjeseci.

Dodatnu pozornost izaziva podatak da je okrivljenik i ranije bio u ozbiljnom sukobu sa zakonom. Policija ga je, prema navodima iz optužnice, prijavljivala oko 280 puta za različita kaznena djela, ponajčešće krađe i teške krađe, kao i stotinjak puta zbog raznih prekršaja.

Prema pisanju portala Dalmatinskiportal.hr, okrivljenik je pred sudom priznao djelo te kao razlog naveo dugogodišnja loša iskustva s policijom. Tvrdio je da su mu u više navrata oduzimali automobile, ukupno njih 12, zbog čega je, kako je rekao, odlučio javno prosvjedovati.

Na sudu je naveo i da je zastavu i kapu pronašao u blizini kuće, a u snimci je iznosio teške optužbe na račun države i policije.

Na kraju sudskog ročišta osumnjičeni se obratio sudu riječima:

"Vi ste meni objavili rat, a ja vama sudnji dan."