Doznajemo: Ministarstvo poslalo inspekciju u popravni dom zbog slučaja silovanja djevojčice (13)

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pokrenulo je izvanredni inspekcijski nadzor podružnice jednog odgojnog doma u kojemu je, prema tvrdnjama obitelji djevojčice, došlo do seksualnog zlostavljanja maloljetne štićenice.

"Ministarstvo poduzima radnje iz svoje nadležnosti te je pokrenut izvanredni inspekcijski nadzor kojim će se utvrditi sve činjenice i okolnosti", odgovorilo je Ministarstvo na upit DNEVNIK.hr-a o slučaju.

Obitelj djevojčice je u razgovoru za DNEVNIK.hr. ispričala kako je djevojčicu u domu napastovao njezin vršnjak, također štićenik doma. Zbog svega je djevojčica (13) prevezena u bolnicu.

DNEVNIK.HR je razgovarao s osobom bliskom obitelji, a telefonski razgovor slušala je i majka, koja je bila previše potresena da samostalno komunicira.

Majka tvrdi da joj nitko iz doma nije javio što se dogodilo njezinoj kćeri, već je za taj događaj saznala tek kad ju je kći nazvala. Nakon toga obitelj je zatražila medicinsku dokumentaciju, no majka tvrdi da joj dom to nije htio dostaviti.

Zbog svega obitelj sumnja da je u pitanju pokušaj zataškavanja cijelog slučaja, stoga su se obratili medijima.

Iz bolnice su odgovorili da je "malodobna pacijentica dovedena u propisanoj pratnji, pregledana i upućena na daljnju skrb i nadzor primarne razine obiteljske i specijalističke zdravstvene zaštite" te da je bolnica tijekom postupanja primijenila sve pozitivne propise RH i najviše medicinske, etičke i deontološke standarde.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za DNEVNIK.hr ranije je potvrdilo da se slučajem bavi policija.

"U tijeku je policijska istraga koja utvrđuje sve činjenice i okolnosti što se dogodilo te će sukladno tome Ministarstvo poduzeti sve potrebne aktivnosti iz svoga djelokruga. Molimo medije da prilikom izvještavanja vode računa o tome da je riječ o maloljetnoj osobi te da nam je cilj da spriječimo daljnju traumatizaciju žrtve", rekli su u Ministarstvu.

"Sukladno Zakonu o Sudovima za mladež i Obiteljskom zakonu i kao socijalna ustanova koja štiti interese djece koja su nam povjerena, nismo u mogućnosti odgovoriti na vaša postavljena pitanja. Također, nije nam cilj niti interes da dodatno viktimiziramo naše korisnike na bilo koji način", poručeno nam je iz tog odgojnog doma u Hrvatskoj.

Iz policije su za DNEVNIK.hr potvrdili da je kriminalističko istraživanje provedeno i da će o utvrđenim činjenicama izvijestiti nadležno odvjetništvo.

"S obzirom na tajnost izvida nismo u mogućnosti iznositi više informacija. Napominjemo da policija prilikom postupanja posebno vodi računa o zaštiti identiteta i interesa djeteta", dodali su ranije.