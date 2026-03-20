Glavina o utjecaju rata na turističku sezonu: "Ako to napravimo, možemo očekivati solidnu godinu"

Rast cijena energenata te globalna nesigurnost izazvana ratom na Bliskom istoku već usporavaju turističke rezervacije za središnji dio sezone - ljeto u Hrvatskoj, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.

Dodao je da je situacija slična i u ostalim europskim državama te kako bi značajna inflacija na globalnoj razini, unatoč već poduzetim Vladinim mjerama, utjecala i na Hrvatsku. Ipak, naglasio je kako trenutačno nema razloga za ozbiljnu zabrinutost.

"To nije nešto što nas u ovom trenutku treba toliko zabrinjavati zato što mi u ovom trenutku moramo sve napraviti da se naš turistički sektor najbolje i najkvalitetnije moguće pripremi za nadolazeći glavni dio turističke godine", rekao je Glavina.

Tonči Glavina, ministar turizma Foto: DNEVNIK.hr

"Idemo svi zajedno maksimalno se potruditi prvo da Hrvatsku predstavimo kao sigurnu, lako dostupnu i kao zemlju koja nudi dobar odnos cijene i kvalitete i ukoliko to napravimo, dobro to iskomuniciramo i uistinu to tako ponudimo i realiziramo - možemo očekivati solidnu i kvalitetnu turističku godinu", dodao je.