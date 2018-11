Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac rekao je kako ima želju na Dan sjećanja otići u Vukovar. ''Imam želju otići i spreman sam ići'', kazao je u intervjuu za Večernji list.

''Imam želju otići i spreman sam ići. Ali, naravno, ako osjetim da ću bilo kome smetati ili da bi to bilo kome mogao biti problem, čekat ću bolju priliku'', rekao je Milorad Pupovac na pitanje o mogućem odlasku u Vukovar povodom Dana sjećanja.

Komentirao je i nedavni prosvjed ondje. ''Te ljude koji su organizirali prosvjed ne zanima sud za ratni zločin. To moramo otvoreno reći. Jer, da ih zanima, onda bi znali s kim i kako se treba surađivati da se sankcionira one koji još nisu sankcionirani za ratne zločine. Zna se da bez suradnje između Hrvatske i Srbije, koja je stala prije pet godina, toga nema. Zna se da ako se to nastavi ovako kako ti ljudi zagovaraju, da bi ponovno uhitili i sudili nedužne ljude, da bi grad kao što je Vukovar ponovno doveli u stanje nesigurnosti i međuetničke netolerancije. Zna se da oni zapravo koriste osjećaj stradanja i žrtve pojedinih ljudi kod kojih pravda još nije zadovoljena da bi zapravo postigli druge ciljeve, a to je da bi na osnovi netolerancije i mržnje prema Srbima stvarali novu politiku jer misle da ova koja je danas u Hrvatskoj na vlasti, nije ona koja je dovoljno hrvatska. Ali, bude li ta nova hrvatska politika primarno zasnovana na mržnji prema Srbima i drugim manjinama, onda ću ja javno reći da takva politika neće biti dobra ni za koga, a prije svega za najveći dio pripadnika hrvatskog naroda koji ionako, ne samo zbog novca već i zbog takve atmosfere u zemlji koja traje već pet godina, zapravo žele otići i odlaze iz zemlje jer ne vide budućnosti. Vide samo zarobljenost u prošlosti'', rekao je Pupovac u intervjuu za Večernji list.

Osvrnuo se na suradnju u vladajućoj koaliciji: ''Suradnja je u koaliciji sa svim članovima korektna i svi se trudimo da unatoč razlikama koje između nas postoje, političke, karakterne, da funkcioniramo s istim ciljem, a to je da ovu zemlju zadržimo na normalnom putu. Da ova zemlja ponovno ne krene putem koji, umjesto da rješava probleme, proizvodi nove i veće, kao što su te pojave koje spominjete u pitanju. To upravo pokazuje kako neke grupacije ne razmišljaju o tome hoćemo li imati uređenu državu s uređenim pravosuđem, s uređenim financijama, s uređenim političkim odnosima u strankama i između stranaka, ili ćemo imati neprestano vraćanje u prošlost i neprestanu proizvodnju mržnje i rata te ratne atmosfere, nacionalizma, šovinizma... Ono što nas posebno zabrinjava, kao pripadnike manjina u Hrvatskoj, jest povijesni revizionizam, negiranje najtežih zločina koji su počinjeni u modernom svijetu u 20. stoljeću prema pojedinim manjinskim grupacijama kao što su Srbi, Romi, Židovi. To je ono što nas brine. Nastojimo svi zadržati Hrvatsku na normalnom putu.''