Plenković oštro odgovorio Milanoviću: "Ponovno? Ako još 10-15 puta predloži..."

Andrej Plenković odgovorio je Zoranu Milanoviću da je njegova pozicija usamljena kad je riječ o prijedlogu predsjednika države da čelnica Vrhovnog suda bude sutkinja Sandra Artuković Kunšt.

Kritike stižu s Vrhovnog suda, s kojeg poručuju da ponašanje političkog vrha vodi prema blokadi sudbene vlasti.

Milanović je u srijedu ponovio da će on ponovno predložiti istu kandidatkinju, no ne može bez usuglašavanja s premijerom, jer na kraju presuđuje saborska većina.

"Ponovno? Pa dobro, ako još jedno 10-15 puta predloži, dobit će 10-15 puta 'ne' i onda će Vrhovni sud voditi v.d. gospođa koja to radi i danas. Mislim, neće se ništa strašno dogoditi na Vrhovnom sudu, ali ne vjerujem baš da je namjera da se istu osobu ponavlja do iznemoglosti kao kandidatkinju koja neće proći, to je sigurno. Predlažem gospođi da ne podnosi svoj zahtjev jer neće proći ni drugi put, da budemo sasvim jasni sad, ako dosad nekome nije jasno", poručio je premijer Plenković.

"Zbog tog sukoba koji se događa de facto imamo blokadu procesa izbora čelne osobe sudbene vlasti. Takav potez mislim da je skandalozan, skandalozan u svakom slučaju, pogotovo kad imamo nakon toga izjavu predsjednika, koji je jedini ovlašteni predlagač osobe predsjednika Vrhovnog suda, da će on u nedogled predlagati kandidatkinju koju je predložio, a koju saborska većina ne želi", rekao je sudac Vrhovnog suda Damir Kos.

