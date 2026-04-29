Milanović: "Teško je raditi s onima koji lupetaju da se spremamo napasti Srbiju"

Povodom obilježavanja 35. godišnjice 3. gardijske brigade Hrvatske vojske "Kune" u srijedu je održana svečana akademija u Slavonskom Brodu, a predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović naglasio je da je naš primarni i jedini interes obrana Hrvatske.

"Naša politika je politika čistih računa, poštovanja prema drugima, prema drugim vjerama, drugim zajednicama, ali i svijest o tome tko smo mi, što smo mi i što je naše. Jer kada je nacija u pitanju taj aspekt sebičnosti je prisutan inače nacija nema smisla - ako nisi svjestan što je tvoje, što ti pripada i što si spreman braniti", rekao je Milanović na prigodnoj svečanosti kojom je obilježena 35. obljetnice osnutka 3. gardijske brigade Hrvatske vojske "Kune".

Hrvatskim braniteljima i pripadnicima 3. gardijske brigade poručio je da su u Domovinskom ratu, prije svega, branili Hrvatsku i stvarali neku novu, bolju Hrvatsku koja ranije nije postojala, a da je Europska unija važan aspekt hrvatske današnjice i hrvatskog državnog djelovanja.

Milanović na 35. obljetnici Foto: Nenad Opacak/Cropix

"Vi ste čuvali kuću i ta kuća je obranjena, nije razrušena, pokušali su je razrušiti, nije zapaljena, a pokušali su je zapaliti. A onda smo dobili fasadu na toj kući, a to je Europska unija", kazao je Milanović te ocijenio da je Europska unija "dobar projekt i dobra ideja kao trgovinska unija".

"To je okvir u kojoj vidim Europsku uniju i Hrvatsku u njoj", kazao je te dodao da je sve iznad toga "integracionalistička fantazija, neki novi svijet u kojem za Hrvatsku nema mjesta jer to je svijet koji mi ne vidimo i na kojeg mi ne možemo imati utjecaja", a to je, kaže, važno i za Hrvatsku vojsku.

Hrvatska je mala zemlja i mora paziti kome što sugerira i kome što obećava

Ne želim, dodao je, da nas luda glava i silne birokratske ambicije odvedu tamo gdje niti imamo resurse za otići, niti imamo interesa, niti želimo otići i, što je najvažnije, gdje ne kontroliramo događaje. Pogotovo, kaže, što su događaji u svijetu turbulentni i nepredvidivi te "u zadnje vrijeme ovise o raspoloženju jednog ili drugog čovjeka".

"U takvom sustavu odnosa davati jamstvo nekom drugom ili trećem da ćemo se u nekoj situaciji izložiti za njega je vrlo nezgodno, da ne kažem i opasno", naglasio je Milanović te dodao da je Hrvatska mala zemlja i nacija "koja mora, kao svaka pametna osoba, paziti kakve signale šalje, kome što sugerira i kome što obećava“.

"Naš primarni i jedini interes je obrana Hrvatske. Sve drugo za mene uključuje lojalnost i dobru vjeru prema onima s kojima imamo nekakve saveze, da ne radimo iza leđa, da imamo dobre namjere i da ne ludujemo u očekivanjima, da budemo realni, da ne sanjarimo da će Europska unija biti jedna velika, moćna država kojom će se upravljati iz nekog velikog centra moći", naglasio je hrvatski predsjednik.

Hrvatska, naglasio je, primarno “mora urediti svoju kuću do kraja i pokušati urediti svoje odnose sa susjedima, sa Srbijom i s Bosnom i Hercegovinom, kao i status hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini".

Podsjetio je u tom kontekstu i na zasluge 3. gardijske brigade koja se legalno borila u Bosni i Hercegovini 1992..

“Časno se borila, ali ne da bi Bosnu i Hercegovinu razbila i njezine dijelove pripojila Hrvatskoj, to nikada nije bila hrvatska politika“, istaknuo je predsjednik Milanović te ponovio da bez Hrvatske vojske ne bi bilo Daytonskog sporazuma, ni BiH u današnjem obliku.

Govoreći o susjedima, predsjednik Milanović je rekao da Hrvatska "nikoga ne vidi kao neprijatelja, a nadam se da ni nas nitko ozbiljno ne doživljava kao neprijatelja, osim ovih koji lupetaju o tome da se Hrvatska, Albanija i Kosovo spremaju napasti Srbiju". S takvim ljudima je, kaže, teško raditi i graditi normalne i prijateljske odnose, čemu težimo.

"Mi znamo tko smo, znamo za što smo sposobni, znamo da neprijatelje nemamo i da želimo graditi mirne i civilizirane odnose na obostranu i svestranu korist", zaključio je predsjednik Milanović.

Beretke mladim "Kunama" i svečana prisega

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj akademiji govorili su predsjednik Udruge veterana 3. gardijske brigade HV Kune Krešimir Šipoš, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić, ratni zapovjednik 3. gardijske brigade HV Kune Mladen Kruljac, načelnik Glavnog stožera OSRH general pukovnik Tihomir Kundid i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, izaslanik predsjednika Vlade Tomo Medved.

Obilježavanje 35. obljetnice osnutka 3. gardijske brigade Hrvatske vojske "Kune" počelo je polaganjem vijenaca na Spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Nakon polaganja vijenaca uslijedilo je uručivanje poticajnih mjera pripadnicima Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske vojske Kune te uručivanje beretki i svečana prisega novih pripadnika "Kuna".