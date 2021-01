Od ideje do realizacije prošla je godina dana. Sada svi građani mogu u nekoliko klikova saznati stanje imovinske kartice sudaca, odvjetnika i ostalih dužnosnika u Hrvatskoj.

Uz nekoliko klikova svatko može doći do podataka što posjeduje 1675 sudaca u Hrvatskoj. Godinama su se opirali javnoj objavi, a sada više nema povratka, od sudaca do državnih odvjetnika sve je javno kao i kod ostalih dužnosnika.

''Svatko tko bude zainteresiran moći će pogledati od sudca, njegovu imovinsku karticu'', govori Darko Milković, predsjednik DSV-a, Visoki kazneni sud.

Predsjednik Vrhovnog suda, Đuro Sessa, kojemu mandat istječe ove godine objavio je što posjeduje. Tu su mjesečni bruto prihodi od 44 do 45 tisuća kuna, stan u Zagrebu i garaža. Obiteljska kuća u Dubrovniku koju je naslijedio i procijenjena je na sedam i pol milijuna kuna, a posjeduje i automobil vrijedan 170 tisuća kuna, ali ima i ušteđenih 29 tisuća eura.

Prva žena na čelu državnog odvjetništva, Zlata Hrvoj Šipek, dolazi iz Karlovca i nakon ovog mandata odlazi u mirovinu. I njezini su mjesečni bruto prihodi isti kao i Sessini. U Karlovcu posjeduje stan i garažu procijenjenu na gotovo milijun i pol kuna. Vlasnica je zemljišta također u rodnom kraju te posjeduje i dionice vrijedne 14 tisuća kuna, a uspjela je uštedjeti 30 tisuća eura. No, ima i kredit od 20 tisuća eura.

Vanja Marušić dolazi iz Rijeke na mjesto šefice USKOK-a. Njezini su mjesečni bruto prihodi od 37 do 38 tisuća kuna. Posjeduje i stan od 800 tisuća kuna, zatim automobil star 11 godina procijenjen na 80 tisuća kuna. Uštedjela je gotovo 100 tisuća kuna, ali ima i kredit od malo više od 39 tisuća kuna.

''Moji podatci bili su obavljeni na telegrafskim stupovima što se kaže'', tako je uvijek govorio, Ivan Turudić, šef najmoćnijeg suda kada god bi se njegova kartica prije objavila. Samo što se prije do toga dolazilo jako teško. Njegovi su mjesečni prihodi od 39 do 40 tisuća kuna. Ima stan u Zagrebu vrijedan 1,7 milijuna kuna. Tu je i garaža. U Virovitici posjeduje kuću, oranice i sve to procijenjeno je na 376 tisuća kuna. Automobil mu vrijedi 120 tisuća kuna, ali ima i ušteđenih 11 tisuća eura. Zanimljivu stavku u Turudićevom mjesečnom budžetu čini leasing za automobil procijenjen na 430 tisuća kuna.

Godinu dana trebalo je od ideje do realizacije, a suci i državni odvjetnici sada su pod svijetlima reflektora kao i svi ostali državni dužnosnici.

''Ovo je jedan jako dobar korak kojim sigurno podižemo transparentnost u našem pravosudnom sustavu. Mislim da i suci moraju pokazati koja im je imovina, kako su do nje jer je to jedan od koraka da vratimo povjerenje u sustav'', objasnio je Mišel Jakšić, predsjednik Odbora za pravosuđe.

Objava imovinskih kartica trebala bi pravosuđe učiniti transparentnijim, poručuju iz Ministarstva. Ali isto tako biti i dobar materijal brojnim službama, posebno poreznoj, da legalno mogu pročešljati suce i odvjetnike kao i političare.

''Mnogi u Vladi tvrde da će transparentnost pomoći da se percepcija o stanju pravosuđa promijeni. Bojim se da ne. Ovo će biti za sitne strasti, ljudi će malo čeprkat, susjedi od sudaca i državnih odvjetnika će gledat tko šta ima, a tko ne. I pored imovinske kartice, to je posao porezne uprave, da mi imamo normalnu, pristojnu poreznu upravu, imovinske kartice nam ne trebaju. Puno je veći problem sukob interesa povezanosti, primjerice sudca sa supružnikom i njihovim tvrtkama'', objašnjava Mislav Bago.

Boji se da ovo neće imati veliki efekt da će ljudi vjerovati pravosuđu jer gledaju velike predmete, poput afere Agorkor, Ive Sanadera koji 10 godina čeka presudu, Branimir Glavaš čeka 16 godina da dozna presudu je li ratni zločinac ili nije, na tome se testira pravosuđe.

''Da smo normalno uređena država, mi se ne bi bavili s ovim imovinskim karticama, nego bi porezna uprava pročešljavala sudce, odvjetnike, političare, a sukob interesa je nešto sasvim drugo'', rekao je Bago. Sukob interesa je da se utvrdi pomaže li netko svojim položajem svojoj obitelji i na taj način osigura toj osobi prihod.

