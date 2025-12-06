Cure detalji ubojstva žene u Rijeci: "Našli su je na stubištu, a u kafić je sjeo njegov djed..."

Policija je pronašla teško ozlijeđenu ženu u subotu oko osam sati na stubištu zgrade u središtu Rijeke. Ona je nešto kasnije umrla, a u stanu je pronađen muškarac ozlijeđena vrata, kojeg se povezuje s tim kaznenim djelom.

Još uvijek nije jasno što se dogodilo i u kakvoj su vezi bili žena i osumnjičeni za ubojstvo, ali Novi list neslužbeno doznaje da se radi o osobama mlađe dobi.

Tragedija se dogodila vrata do jednog od poznatih riječkih kafića, a njegov vlasnik je rekao da je u trenutku krvoprolića u ugostiteljskom objektu već bila njegova djelatnica, koja od šoka više nije mogla nastaviti raditi.

Rekao je i da je kad je stigao u kafić na terasu na kavu sjeo djed mladića za kojeg se sumnja da je kriv za krvoproliće, no čovjek još nije bio svjestan da je njegov unuk upleten u stravični zločin: "Bio je u totalnom šoku nakon što je saznao... Jednostavno nije mogao doći k sebi."

"Vidio sam kad je policija vodila mladića, bio je izrezan", kazao je vlasnik kafića i dodao: "Koliko mi je poznato, djevojka je bila sva krvava, ali mislili su da je krv iz glave."

Muškarac za kojega se sumnja da je počinitelj odveden je u bolnicu, a zasad nije poznato koliko je teško ozlijeđen.

Vlasnik kafića je rekao da je žrtvu na stubištu zgrade pronašao strani radnik iz Nepala, koji je istrčao iz ulaza i pozvao pomoć.

U tijeku je očevid na mjestu događaja, kojim rukovodi zamjenik županijskog državnog odvjetnika Darko Karlović te se očekuje da će po okončanju dati i službene informacije.