Na stranicama Državnog sudbenog vijeća napokon su dostupne imovinske kartice hrvatskih sudaca i državnih odvjetnika.

Objavljene su početkom siječnja ove godine, kada je bio i proceduralni rok, no nikakva obavijest o tome nije objavljena, a pristup karticama "sakriven" je u dnu stranice. No imovinske kartice sudaca možete provjeriti i ako kliknete ovdje.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković prošle godine je najavljivao kako će se kartice objaviti nakon ljeta, no na to se čekalo do sad, a sam projekt je u najavi već četiri godine. Objavu je usporila Opća odredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) zbog koje su se morala izmijeniti dva zakona.

Tako se može doznati da je Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek stan i garažu u Karlovcu u vrijednosti od 1.470.000 kuna kupila kreditom, darovano joj je građevinsko zemljište veličine 1003 m² te je suvlasnica četvrtine još jednog zemljišta veličine 9423 m², što je stekla nasljedstvom.

Njezin zamjenik i predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier u Ludbregu ima dva stana veličine 70-ak kvadrata, jedan je kupio, a drugi naslijedio.

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa je pak suvlasnik kuće s okućnicom u Dubrovniku veličine 650 m², vrijedne 7.500.000 kuna koju je naslijedio, a u njegovoj je obitelji od 1907. godine.